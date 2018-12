<span style='text-decoration: underline;'>Cité AADL Pépinière 1377 logements</span>:<br><span style='color:red;'>Le ras-le-bol des résidents du bloc 14</span>

Déçus par l’attitude de certains responsables, usés d’avoir trop attendu, les colocataires du bloc 14 sont en colère. Et pour cause : Aucune réponse à leurs revendications qui, à ce jour, demeurent sans suite. Les plaintes des colocataires concernant le mauvais éclairage, les pannes récurrentes de l’ascenseur et surtout l’absence de concierge, affluent sans cesse sur les bureaux des responsables de la cité, dans l’espoir de voir leur situation améliorée.

Ne voyant rien venir à l’horizon, lassés de se plaindre auprès des services concernés, les résidents ont adressé une pétition signée dont une copie a été adressée à notre rédaction .Celle-ci se résume en un courrier daté du 09/11/2017 adressé aux autorités locales de la wilaya d’Oran et aux hauts responsables de l’organisme logeur AADL. Les signataires de cette pétition dénoncent la lenteur de prise en charge des doléances émises qui martyrise les colocataires.

Selon le courrier qui nous a été destiné, les colocataires ont sollicité à maintes reprises les responsables AADL pour trouver une solution à leurs problèmes qu’ils subissent quotidiennement et qui perdurent. L’urgence de cette requête est le recrutement dans l’immédiat d’un concierge qui veillera à la sécurité du bloc et à une hygiène décente ainsi que la réparation de l’ascenseur ; selon les colocataires, celui-ci présente des signes de fatigue qui risquent de conduire à un drame.

Cette ascenseur qui est indispensable pour les résidents des étages supérieurs et dont les pannes affichent une courbe crescendo, a fait l’objet de plusieurs requêtes adressées aux responsables concernés, en vain malheureusement. « Tous les autres blocs de la cité comptent un concierge, hormis le bloc 14 », s’interrogent les résidents et pourtant le logement destiné à la conciergerie existe bel et bien au rez de chaussée.

Dans ces moments difficiles d’insécurité dans lesquelles ils vivent, les colocataires lancent un appel pressant aux responsables concernés pour la prise en charge immédiate de leurs doléances.

M.S.Rafi