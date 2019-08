<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (1ère journée) </span>:<br><span style='color:red;'>Le RC Arbaa, l’OM Médéa et le RC Relizane débutent par une victoire</span>

Le nouveau promu RC Arbaa a bien entamé le Championnat d’Algérie de Ligue 2, en s’imposant, vendredi, à domicile devant la JSM Skikda (2-0), de même que le relégué de la Ligue 1 l’OM Médéa qui a battu l’USM Harrach sur le même score.

Dans le derby de la région Centre entre l’OM et l’USMH, les hommes de Cherif Hadjar se sont imposés grâce à des réalisations de Ghomari (20′) et Khelfallah (23′), prenant provisoirement la tête du classement en compagnie du RC Arbaa qui a dominé la JSM Skikda grâce à un doublé de Boughalia (12′, 68′). De son côté, le RC Relizane mené au score par le MC Saida sur un but de l’expérimenté Cheikh Hamidi (38′), a réussi à renverser son adversaire en seconde période grâce à l’ancien attaquant de l’USM Bel Abbes Mohamed Segeur (48′, 78′). En revanche l’autre promu en Ligue 2, l’OM Arzew a été tenu en échec par l’A. Boussaâda (1-1). Une dernière rencontre entre le MC El-Eulma et l’ASM Oran est prévue ce vendredi à 20h00, alors que les trois derniers matchs de la 1ere journée se dérouleront samedi soir.