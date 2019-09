<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 algérienne (2e journée) </span>:<br><span style='color:red;'>Le RC Relizane s’empare provisoirement des commandes</span>

Le RC Relizane s’est provisoirement emparé des commandes de la Ligue 2 algérienne de football, en ramenant un précieux nul vendredi, de son déplacement chez la JSM Skikda (1-1), pour le compte de la deuxième journée, devant se poursuivre samedi et s’achever lundi.

Ziouache avait donné l’avantage à la JSMS dès la 15′, mais le RCR a réussi à niveler la marque par Kouriba (57′), portant le capital-points de son équipe à quatre unités, ce qui lui permet de prendre seule la tête du classement, en attendant le déroulement des autres matchs.

Trois autres rencontres se sont jouées ce vendredi et se sont également soldées par des résultats nuls, y compris dans le derby de l’Ouest, où l’ASM Oran avait pourtant commencé par mener (2-0) face au nouveau promu, l’OM Arzew, avant de se faire rejoindre au score. C’est l’ancien meneur de jeu de la JS Kabylie, Tayeb Berramla, aujourd’hui âgé de 34 ans, qui avait offert cette confortable avance aux Asémistes, en signant un doublé aux 12′ et 32′. Mais les visiteurs ont réussi une excellente deuxième mi-temps, ce qui leur a permis de repartir du stade Habib Bouakeul avec un précieux point.

Merabet avait commencé par réduire la marque à la 44′ et c’est Messaoudène qui a égalisé (2-2) à la 80′, permettant ainsi au nouveau promu d’engranger son deuxième point en Ligue 2 cette saison, soit autant que son adversaire du jour, qui compte également deux unités, après deux journées.

Même scénario à M’sila, où les locaux avaient commencé par mener au score, grâce Berkani (67′), avant de subir un terrible coup du sort, puisque c’est l’infortuné Ayoub Ghezala qui a marqué contre son camp à la 77′, offrant ainsi un précieux nul aux Béjaouis.

En revanche, à Saïda, ce sont les visiteurs du MC El Eulma qui ont ouvert la marque par Zerguine 21′ et semblaient bien partis pour repartir avec une précieuse victoire. Mais c’était sans compter sur la ténacité des Saïdis, qui à force d’insister ont fini par sauver les meubles, en égalisant par Bekhouche (76′). Un nul qui permet au MCS et à la JSMB d’engranger leur premier point dans cet exercice 2019-2020 et de quitter la dernière place du classement, occupée désormais par l’USMH, le MOB et l’USMAn.

Mais ces trois clubs comptent un match en moins, puisque leurs matchs respectifs se joueront samedi et lundi. En effet, cette deuxième journée se poursuivra samedi, avec le déroulement des chocs MO Béjaïa – DRB Tadjenanet, WA Tlemcen – AS Khroub et USM Annaba – Olympique Médéa, avant de se clôturer lundi, avec le déroulement du derby USM El Harrach – RC Arbaâ, ayant finalement été délocalisé au stade Omar-Hamadi de Bologhine.