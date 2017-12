<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Le Real en démonstration face au Séville FC</span>

Grâce notamment à un doublé de Ronaldo, le Real a explosé le Séville FC samedi, à Santiago Bernabeu, lors du choc de la 15e journée de Liga (5-0).

Les Madrilènes remontent provisoirement sur le podium. Ronaldo a le sens de la fête. Après avoir reçu une belle ovation de Santiago Bernabeu juste avant le coup d’envoi, avec ses 5 Ballons d’Or à la main, l’attaquant portugais du Real a régalé son public en inscrivant un doublé en première période. Après un but de renard de Nacho (3e), le quintuple ballon d’Or a plié le match en doublant la mise du droit, idéalement lancé en profondeur par Asensio (23e). Profitant d’une main de Jesus Navas dans la surface, CR7 s’est ensuite offert un doublé à la 31e minute, en transformant en force un penalty. En pleine démonstration, les hommes de Zizou ont inscrit deux autres buts en première période. D’abord par Kroos, au terme d’un joli une-deux avec Lucas Vasquez (39e). Puis par le jeune Hakimi, après un déboulé côté gauche et un mouvement à trois initié par CR7 et Benzema. Cela faisait 30 ans que le Séville FC n’avait plus encaissé 5 buts en une mi-temps. Ex-aequo avec le Real avant la rencontre, les Andalous ont failli en prendre un 6e en seconde période lorsque Benzema a touché le poteau de la tête (67e). Grâce à ce 8e match sans revers toutes compétitions confondues, le Real remonte provisoirement sur le podium. Le Barça n’est plus qu’à 5 points.

Les tops et les flops

Malgré une équipe remaniée en raison des blessures (Bale, Varane) et des suspensions (Carjaval, Casemiro, Ramos), le Real a impressionné. Mention bien au jeune latéral marocain Hakimi, très actif et auteur de son premier but en Liga. Benzema a été moyen, tandis que Ronaldo a célébré dignement son Ballon d’Or avec un doublé. Du côté de Séville, l’homme du match se nomme Rico Auteur de plusieurs arrêts décisifs, le portier andalou a permis à son équipe d’éviter une fessée historique.