<span style='text-decoration: underline;'>Film Larbi Ben M’hidi </span>:<br><span style='color:red;'>Le réalisateur a répondu à la Commission de lecture et les réserves seront levées incessamment</span>

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a affirmé, jeudi à Alger, que le réalisateur du film biographique sur le martyr Larbi Ben M’hidi a répondu aux observations de la Commission de lecture et que «toutes les réserves seront levées incessamment».

La Commission chargée de la lecture du scénario s’est réu- nie mercredi avec le réalisateur du film, Bachir Derrais pour lui demander de «corriger certaines erreurs contenues dans son travail», a déclaré le ministre à la presse, en marge d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales. Il a ajouté que «le réalisateur a compris les réserves exprimées et a répondu favorablement aux observations des membres de la Commission», faisant savoir que «ces réserves seront levées incessamment» pour procéder, par la suite, à la projection du film «qui n’a jamais té interdit comme rapporté par certains médias». Rappelant que le scénario avait été soumis, avant le début du tournage, à la Commission de lecture qui l’avait validé, le ministre a indiqué que la condition était d’en respecter le contenue et le contrat conclu entre le réalisateur et le Centre national des études et des recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954. Après le visionnage du film, la Commission a noté des «observations, réserves et inexactitudes» et a demandé au réalisateur de les rectifier et n’a pas interdit la projection du film, a encore indiqué le ministre, soulignant l’importance de l’écriture de Histoire «dans le sens de l’unification du peuple algérien». «Ceux qui ont mené la Révolution ne sont ni des prophètes ni des anges mais nous ne devons pas les stigmatiser», a déclaré M. Zitouni, affirmant que «si le scénario validé par la Commission de lecture, composée de chercheurs et d’histoiriens, avait été respecté, cette polémique n’aurait jamais eu lieu».