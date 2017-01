<span style='text-decoration: underline;'>Journée d’études sur les COP-21 et COP-22 à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le réchauffement climatique inquiète les responsables</span>

Le Cabinet du P/APC d’Oran, abritera samedi prochain, une journée d’études sur les COP-21 (Paris) et COP-22 (Marrakech), en présence des élus locaux, de spécialistes, dont des professeurs d’universités. Cette journée est organisée par l’APC d’Oran par sa commission d’hygiène, santé et environnement, en étroite collaboration avec l’université d’Oran 1, l’association Phénicia et sous le parrainage de M. le wali d’Oran. L’objet de cette journée d’étude est le changement climatique.

En effet, le président du Conseil de la Nation Abdelkader Bensalah, a réitéré à Marrakech, l’appel de l’Algérie à l’adoption d’une approche devant permettre à toutes les Parties de l’Accord de Paris sur le climat (COP 21), de participer à la prise des décisions pour sa mise en œuvre.

«L’Algérie, qui soutient le caractère universel et inclusif de l’Accord, réitère son appel à l’adoption d’une approche devant permettre à toutes les Parties, qu’elles aient ratifié l’Accord ou pas encore, de participer à la prise des décisions pour sa mise en œuvre» a indiqué M. Bensalah, à la Réunion de haut niveau de la 22ème Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations unies, sur les changements climatiques. L’Algérie, qui subit, comme de nombreux autres pays, les impacts du réchauffement climatique, s’est engagée dans le processus de lutte contre ce phénomène depuis son entame, jusqu’à l’adoption de la Convention/Cadre dont les principes représentent la référence de «toutes nos actions présentes et futures». A noter, que l’intérêt et l’importance qu’accordait l’Algérie à la question environnementale, se sont illustrés cette année encore dans sa Constitution, amendée en février 2016, à travers «une disposition impérative, tendant à la protection de l’Environnement». L’Algérie, qui a participé «activement» à l’élaboration et aux négociations de l’Accord de Paris en assurant, au nom des pays en développement la co-présidence du groupe ad-hoc, de la plateforme de Durban (ADP), a procédé à la signature de l’Accord à New York en avril 2016, puis à sa ratification conformément à sa Constitution.

L’Algérie a été parmi les premiers pays à soumettre en septembre 2015, sa Contribution prévue déterminée (CPD), au niveau national, qui vise à réduire entre 7% et 22% ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030. Un programme «ambitieux», pour le développement des énergies renouvelables et de «l’efficacité énergétique» vise dans ce cadre, à produire 27% de l’énergie électrique de sources renouvelables et la production d’environ 22.000 MW de sources énergétiques propres à l’horizon 2030.

Une «attention toute particulière doit être accordée» à la «nécessité» d’adaptation aux impacts de ce phénomène, à la mobilisation des moyens de mise en œuvre, ainsi qu’à la question «cruciale» de la participation de toutes les parties à ce processus, dans le cadre d’une «action collective et efficace», avec la contribution de tous les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. Les organisateurs de cette journée d’étude à Oran, vont parler de la gouvernance climatique: de l’agenda 2030 à 2063 et les ambitions de la ville d’Oran entre autres.

A.Yasmine