<span style='text-decoration: underline;'>Abderrahmane Raouya</span>:<br><span style='color:red;'>«Le recours à la planche à billets se poursuivra pour les deux prochaines années»</span>

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a annoncé hier le recours de l’Etat au financement non-conventionnel pour les deux prochaines années. S’exprimant à l’Assemblée nationale populaire (APN), M. Raouya a indiqué à cause du déficit financier et la pression autour du budget, l’Etat va recourir encore à la planche à billet durant les deux prochaines années.

Au cours de son audition par la commission des affaires économiques et des finances de l’APN, le premier argentier du pays, a affirmé dans un exposé sur la loi de finances 2019, que «le financement du déficit du Trésor entre 2019 et 2020 sera sous pression» et cela «malgré les instruments de financement non conventionnels et la rescousse du Fonds de régulation des recettes» sur lequel l’Etat compte pour y faire face.

M. Raouya a affirmé que la somme qui sera créée par le financement non-conventionnel, connaîtra une baisse en 2020 et 2021. «Le besoin de financement durera encore durant toute la période de 2019 et 2020 tout en enregistrant une baisse qui passera de 1874,4 Mds de dinars en 2019 à 746,5 Mds de dinars en 2020 pour s’établir à 796,5 Mds de dinars en 2021» a-t-il affirmé.

Dans le même sillage, le ministre des Finances a fait état de l’existence d’une stratégie afin de maitriser les dépenses dans cette conjoncture caractérisée par la baisse des ressources et qui consiste en la baisse du déficit en valeur et en pourcentage par rapport au PIB.

Il est prévu «une baisse progressive du déficit du Trésor par rapport au PIB qui passera de 11% en 2018 à 10,04% en 2019 et chutera à 5,7% en 2020».

Il est à rappeler dans ce cadre, que l’Etat avait décidé de recourir au financement non conventionnel l’année dernière et ce, dans le but de faire face au grand déficit et de relancer plusieurs projets.

En effet, depuis l’année écoulée, pas moins de 3 600 milliards de dinars ont été émis sur le marché monétaire par la Banque d’Algérie.

Signalons enfin, que la Banque d’Algérie avait indiqué en mois de mars dernier, avoir créé 2.185 milliards de dinars de monnaie au 30 novembre 2017 dans le cadre du financement non conventionnel, communément connu sous le nom de processus de «la planche à billets».

Selon, la situation mensuelle de la Banque d’Algérie publiée dans le dernier journal officiel, les 2.185 milliards de dinars, représentant plus de 19 milliards de dollars américains, ont été créés sous forme de titres émis ou garantis par l’État algérien conformément à l’article 45 bis de l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit complétée par la loi n°17-10 du 11 octobre 2017.

Ledit article stipule que «la Banque d’Algérie procède à titre exceptionnel et durant une période de cinq années, à l’achat directement auprès du Trésor, de titres émis par celui-ci» à l’effet de participer à «la couverture des besoins de financement du Trésor», au «financement de la dette publique interne», ainsi qu’au «financement du Fonds national d’investissement».

Alger: Samir Hamiche