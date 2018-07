Les Européens se sont réjouis de leur dernier sommet qui était pour eux une réussite. Il faut dire que la problématique des migrants divise grandement l’Union Européenne. Les pays qui ont pendant longtemps étaient les premières terres d’accueil de ces milliers de migrants à l’image de la Grèce et surtout de l’Italie, ont clairement signifié à leurs partenaires qu’à l’avenir ce ne sera plus le cas et que le fardeau doit dorénavant être partagé.

L’affaire de l’Aquarius était le premier signal du profond changement de la position italienne après l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Un changement qui a gêné les grands de l’Europe à commencer par la France qui voyait l’étau se resserrer sur elle. Et il y a eu ce fameux sommet considéré comme un succès, alors qu’au fond il n’en était rien.

Car, cette prétendue réussite était au fond des plus hypocrites, puisque les Européens ont cru trouver la parade en créant ce qu’ils ont qualifié de plateformes qu’ils comptent mettre sur pied dans les pays de l’Afrique du Nord, et en particulier en Algérie. Et c’est à partir de là qu’ils feront leur emplette en choisissant les candidats qui pourraient leur être utiles et laisser les autres sur place en demandant aux pays maghrébins de se débrouiller avec.

Une solution hypocrite et qui puise ses sources des relents néo-coloniales qui ont la vie dure en Europe. Le plus grave dans l’histoire, c’est que l’UE a cru se débarrasser ainsi de ce fardeau sans demander, à aucun moment, l’avis des pays de la rive sud de la Méditerranée. Pour eux, la messe était dite, coller le tout au Sud et ensuite venir nous donner des leçons sur les droits de l’homme et faire ainsi du chantage à travers les nouveaux défenseurs des droits de l’homme sur nos terres, qui malheureusement consciemment ou inconsciemment ne font que servir les intérêts européens qui comme le prouve toute leur machination, s’en moquent éperdument de cette notion des droits de l’homme. Car, la seule urgence pour eux, c’est de se débarrasser de ce fardeau.

Mais le seul hic dans l’hypocrite stratégie des Européens, c’est qu’à aucun moment ils n’ont tenu en compte l’avis des pays magrébins qui ont, à l’image de l’Algérie, clairement signifié que sur leurs terres il n’y aura jamais une quelconque zone de rétention.

Par Abdelmadjid Blidi