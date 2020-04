Le règne de la médiocrité et le culte des illusions

Les jeux olympiques qui devaient se dérouler à Tokyo en juillet prochain, soit dans à peine quatre mois, ont été en toute logique, reportés au moins de Juillet de l’an prochain. Les nouvelles dates, du 23 juillet au 8 août 2021 ont même été déjà fixées avec précision, et les instances japonaises concernées, maîtrisant leur calendrier, ont bien montré leur capacité et leur compétence à gérer l’événement sportif international le plus prestigieux au monde. Ce qui est visiblement bien loin d’être le cas pour l’édition des Jeux méditerranéens qui devait avoir lieu à Oran, non pas dans quatre ou cinq mois, mais dans un peu plus d’un an, soit en juillet 2021. Face à la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus, beaucoup estimaient que l’on avait encore un large délai d’attente et de réflexion avant de décider s’il fallait ou non reporter cette édition des J.M prévue dans un an. A condition évidement, que toutes les actions nécessaires à l’organisation soient d’ici là, convenablement menées et programmées avec rigueur et fiabilité. Ce qui, encore une fois, est loin d’être le cas. Depuis hier, sur le site web officiel du comité international des J.M, on peut lire le communiqué officiel faisant état du report de la manifestation et qui indique notamment que « le report des Jeux Méditerranéens d’Oran est motivé essentiellement par le souci commun de réaménager leur périodicité par rapport au calendrier Olympique, de rehausser la qualité desdits jeux et leur rayonnement …» L’argument lié à l’épidémie du coronavirus ne figure qu’en second plan, un peu accessoirement, indiquant qu’il s’agit également «de préserver la santé des athlètes et d’assurer leur préparation optimale à cet important rendez-vous sportif multinational…». Faut-il dès lors, croire que l’épidémie du coronavirus risque de durer encore plusieurs mois ? Même si tel était le cas, on ne saurait croire qu’une instance sportive internationale puisse se permettre d’accentuer la peur et l’angoisse à travers de telles informations. Interrogé hier à travers son adresse e-mail, le responsable du comité international chargé de la préparation des JM d’Oran, un français natif de la ville de Saida en Algérie, a clairement laissé entendre que la conjoncture sanitaire mondiale était un «argument utile» pour expliquer le report et éviter un bien médiocre déroulement de la prochaine édition des J.M. La décision de report, précise le communiqué officiel, a été prise conjointement «par le Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) et le Gouvernement algérien… qui s’engagent à poursuivre et à consolider leur coordination et leur coopération à l’effet d’assurer les conditions optimales d’un succès retentissant des Jeux Méditerranéens d’Oran en 2022». Mais comment croire au sucés et à la réussite de ces prochains jeux, même décalés d’un an, si aucun changement, aucun correctif n’est apporté aux composantes humaines, aux profils, aux pratiques, et aux mentalités qui pénalisent les préparatifs de l’événement ? En quoi «Oran 2022» sera-t-elle mieux équipée et mieux préparée que «Oran 2021» pour assurer une édition brillante des Jeux Méditerranéens ? Le règne de la médiocrité, les mensonges par omissions et le culte des illusions ne cessent en réalité de forger la fatalité des échecs qui pèse depuis toujours sur la belle cité oranaise.

Par S.Benali