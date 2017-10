<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2018 / Qualifications (Gr. B / 5ème journée) Cameroun-Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Le renouveau devra attendre encore</span>

Le «renouveau» espéré par la sélection algérienne de football contre le Cameroun n’a pas eu lieu, les Verts ayant finalement perdu (2-0) à l’occasion de cette 5e et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, disputée samedi soir à Yaoundé.

Une quatrième défaite de suite pour l’Algérie dans cette campagne, après le Nigéria et la Zambie par deux fois, et dans laquelle une certaine forme de hiérarchie a été respectée, puisque de toute son histoire la sélection algérienne n’a réussi à battre les Lions Indomptables en compétition officielle. Les Camerounais ont imposé leur jeu dès l’entame de la rencontre et leurs efforts ont failli être récompensés dès la 3e minute, sur un tir surpuissant de Siani, qui d’environ 25 mètres avait manqué de très peu de surprendre M’Bolhi. Le pressing camerounais s’est traduit par l’obtention d’un nombre considérable de corners pendant les dix premières minutes de jeu, dont celui de Ngadeuet, qui d’une belle tête croisée avait trouvé le petit filet. Cinq minutes plus tard, suite à une belle action collective sur l’aile gauche, Njie a réussi à déborder son adversaire direct avant d’adresser un centre-tir, qui est passé de quelques centimètres à côté du montant gauche de M’Bolhi. Acculée de toutes parts, la défense algérienne a fini par céder à la 25e minute, lors Aboubakar a intercepté une passe mal ajustée par Bensebaïni, avant de lancer Njie plein axe. L’attaquant marseillais s’est présenté seul devant le gardien algérien et l’a trompé d’un tir à bout portant (1-0). Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour assister à la première occasion algérienne dans ce match et elle était à l’actif de Hilal Soudani, qui bien servi en profondeur par Hanni a tenté le lobe, mais son ballon est passé légèrement au-dessus. La dernière occasion qui mérite d’être signalée en première mi-temps était également algérienne et elle était, une fois encore à l’actif de Hilal Soudani. C’était suite à une belle combinaison à trois, entre Hanni, Belfodil et Soudani. Ce dernier s’était retrouvé face à face avec le gardien adverse et a tenté une reprise de volée qui, malheureusement pour lui, était sorti de quelques centimètres à côté. La première manche s’est donc achevée sur le score d’un but à zéro en faveur des Lions Indomptables, qui ont abordé la deuxième mi-temps avec la même hargne et la même envie, mais sans parvenir à concrétiser. De son côté, la sélection algérienne a commencé à prendre un peu plus de risques qu’en première mi-temps. Ce qui est logique du fait qu’elle était menée au score et qu’elle ambitionnait de gagner ce match, ou tout au moins, repartir avec un bon nul. L’entrée en jeu de Zinédine Ferhat (Le Havre/France), Rachid Ghezzal (AS Monaco/France) et Ismaël Bennacer (Empoli/Italie) a dynamisé un peu plus le jeu des Verts, en procurant plus de ballons aux attaquants Hilal Soudani et Ishak Belfodil, qui cependant ont été incapables de concrétiser. Mais en se découvrant autant, la défense algérienne a fini par laisser d’importants espaces derrière, et les Camerounais ont en profité pour doubler la mise à deux minutes du coup de sifflet final. C’était par l’intermédiaire du jeune Pangop, dont c’était la toute première sélection chez les Lions Indomptables, et qui avait surpris M’bolhi d’un tir vicieux, dans l’angle fermé (88e/2-0). Le sélectionneur algérien Lucas Alcaraz a convoqué huit joueurs locaux pour ce match, en quête de renouveau, mais n’a finalement utilisé qu’un seul d’entre eux, en l’occurrence le milieu récupérateur de l’USM Alger, Raouf Benguit. Dans l’autre match de ce groupe «B», le Nigéria s’est imposé à domicile contre la Zambie (1-0), assurant au passage sa qualification au Mondial-2018, car avec 13 points à une journée de la fin, il est sûr de ne rien risquer. La Zambie (2e), ne compte en effet que sept points, devant le Cameroun (6 pts) et l’Algérie (1 pt), faisant que les Super Eagles aient assuré leur qualification au Mondial russe dès cette 5e journée.