<span style='text-decoration: underline;'>﻿10ème édition du festival de la chanson oranaise</span>:<br><span style='color:red;'>Le répertoire du chantre de la chanson oranaise Blaoui Houari revisité</span>

La 10ème édition du festival de la chanson oranaise qui se tient au théâtre régional Abdelkader Alloula d’Oran du 21 août au 24 août, a été rehaussée par la présence du wali d’Oran, monsieur Chérifi Mouloud qui a présidé son ouverture devant le théâtre.

© OT / Adda





Une grande ambiance folklorique régnait qui a réuni une grande foule sur la place du 1er Novembre où “ASSHAB El Baroud’’ animaient cette ambiance, avant que la délégation officielle n’arrive et c’est le directeur de la culture à Oran monsieur Bouziane Kouider et la commissaire de ce festival Madame Khalida Belbali ont accueilli le wali d’Oran et monsieur Benmarouf, président de l’APW d’Oran. Au hall du théâtre, le wali et le P.APW, visitent l’exposition photos des anciens ténors de la chanson oranaise, puis rencontrent les chanteurs populaires Benchenet Houari et Maazouz Bouadjaj qui semblent être le dernier carré de la chanson oranaise. Puis, après l’intervention du directeur de la Culture et la commissaire du festival la sympathique “Ibtissam’’, très populaire et bien aimée qui a animé la représentation de cette soirée, invite le wali d’Oran à prendre la parole pour prononcer l’ouverture de ce festival. Monsieur Chérifi Mouloud devait profiter de cette occasion pour dire quelques mots: sur les chantiers de travail et les engagements qu’attend la population et souhaite être à la hauteur de la confiance mise sur lui, devait faire l’éloge de la chanson oranaise qui a dépassé les frontières et également sur Blaoui Houari, dont il a assisté aux funérailles, puis monsieur le wali a honoré Houari Benchenet et les fils de Blaoui Houari.

D’autres noms disparus de la chanson oranaise, ont été également honorés et représentés par leurs enfants. Notamment feu Ahmed Saïdi le ténor de la chanson, Belhadri Belhadri musicien et parolier, Aouinet l’artiste, Tayebi Tayeb (chanteur et musicien), Senhadji (chanteur). Et après cette pensée à nos grands chanteurs disparus, la scène nous présente les “Chanteurs qui relèvent le flambeau de la chanson oranaise, à commencer par Baroudi Benkheda, Houria Baba, Abdallah (le Marseillais) et bien sûr l’orchestre que dirige le maestro Ahmed Bekkai, connu pour être un des meilleurs violoniste du pays et compositeur très estimé. Ainsi, durant ce festival, beaucoup de chanteurs de la chanson oranaise vont se produire où les thèmes des chansons ont été triés où seules des chansons oranaises propres, ont été retenues. Souhaitons du succès à ce festival afin que la chanson oranaise survive.

Adda.B