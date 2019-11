<span style='text-decoration: underline;'>CHU d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le réseau d’alimentation en eau potable rénové à 70%</span>

Le réseau d’alimentation en eau potable du CHU d’Oran, datant de l’époque coloniale, a été rénové à hauteur de 70%, a appris l’APS du directeur de cet établissement hospitalier, Hadj Boutouaf. Le réseau, installé à la fin du 19ème siècle, se trouvait dans un état délabré, causant des fuites, des inondations et des coupures répétitives au sein des différents services, explique le même responsable, soulignant que ces problèmes ont été réglés «une bonne fois pour toute».

«Il n’y aura plus de problème d’eau au niveau de l’hôpital à partir de 2020», s’est-il engagé, ajoutant que la direction a opté pour une solution radicale consistant à rénover le réseau dans sa totalité et de ne pas se contenter de réparations partielles et occasionnelles. Le projet de rénovation aurait nécessité un montant de 800 millions DA et devra être réceptionné à la fin de l’année en cours.

Par ailleurs, ces travaux ont constitué une opportunité pour installer de grands réservoirs afin d’assurer la disponibilité de l’eau dans tous les services en cas de coupure, a encore souligné M. Boutouaf. Ce même responsable a indiqué que le CHU d’Oran dont la construction remonte à la fin du 19ème siècle se trouve dans un état de vétusté. Certains services sont fortement dégradés ce qui nécessite un plan de rénovation de certains bâtis et la démolition d’autres.