<span style='text-decoration: underline;'>Elections </span>:<br><span style='color:red;'>Le respect de la loi et du principe d’impartialité par les membres de la HIISE recommandé</span>

Les participants au séminaire régional de formation sur la promotion du rôle des responsables de l’opération électorale ont insisté, au terme de leurs travaux jeudi à Tlemcen, sur l’engagement des membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) à respecter la loi et le principe d’impartialité.

Lors de cette rencontre organisée par la HIISE, les recommandations ont été axées sur l’importance de «la noble mission de surveillance des élections» dans l’amélioration du travail de supervision et de contrôle en application de la loi en vigueur.

Les membres du HIISE doivent superviser l’opération de révision des listes électorales, faire preuve de disponibilité et de performance, a-t-on insisté, valorisant les efforts du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans la révision des listes électorales et l’ouverture sur la société civile pour consacrer la culture électorale. Cette rencontre de formation a vu la présence des membres du HIISE, des directeurs de la réglementation et des affaires générales (DRAG) et des représentants des instances locales chargées de la surveillance et de la gestion de 13 wilayas dans l’ouest du pays. Des interventions ont été présentées à cette occasion, abordant notamment les moyens de supervision de la révision des listes électorales et le rôle de surveillance du HIISE.