<span style='text-decoration: underline;'>Année 2016 </span>:<br><span style='color:red;'>Le reste de la fiscalité à recouvrer dépasse 11 300 Mds de Da</span>

Rien que pour l’année 2016, le taux de la fiscalité non recouvré, est de 11 379,8 milliards de dinars dont 7749,8 Mds de dinars relèvent des amendes judicaires impayées, selon le projet de loi sur le règlement budgétaire de l’année 2016 que nous avons consulté.

Ainsi, les autorités compétentes peinent à recouvrer la fiscalité et les amendes dans diverses wilayas du pays. Malgré le fait que l’année 2016 constitue une période où il avait une nette amélioration de recouvrement fiscal, mais le taux restant est très élevé.

En effet, il ressort du projet de loi sur le règlement budgétaire de l’année 2016, que «la part la plus importante de ces amendes, soit 5300 milliards de dinars, représente une condamnation pécuniaire, assortie d’une amende judiciaire à l’encontre d’un seul contribuable, à savoir l’ex-banque commerciale et industrielle d’Algérie (BCIA) qui a fait l’objet de liquidation».

Pour ce qui est du volet des répartitions géographiques, la wilaya de Constantine vient en tête des régions où le taux de recouvrement est faible, avec un montant de 1762,8 milliards de dinars, suivie de la capitale, avec 1177 milliards de dinars, alors que Blida est à 846 Mds de dinars et Chlef à 565 milliards. Par ailleurs, la région de Béchar arrive en bas du classement avec seulement 59 milliards non couverts.

De son côté, le ministre des Finances Abderrahmane Raouaya, a affirmé que pour remédier à cette situation, le gouvernement compte réagir; selon les efforts se poursuivent pour réduire cette dette».

«Il y a un trou qui s’accumule d’une année à l’autre et nous devons identifier les personnes qui sont concernées et pourquoi elles ne payent pas» a-t-il affirmé et de préciser «Un nouveau système fiscal sera opérationnel dans les prochains mois, ce qui nous permettra de réduire ces créances».

Il y a quelques mois, le ministre des Finances avait déjà avancé un chiffre. «Le recouvrement fiscal a enregistré une hausse de 18% durant les quatre premiers mois de 2018, par rapport à la même période de 2017, réalisant une nette amélioration qui réduira les pressions du financement du Trésor public» avait-il indiqué.

Il est à préciser que le manque de moyens mis à la disposition de l’administration fiscale, l’empêche de recouvrir efficacement les impôts et prive le Trésor public d’un manque à gagner important. De ce fait, il est très important de procéder à des réformes dans le système fiscal afin de gérer au mieux les recettes fiscales.

Signalons enfin, que le poids de l’informel pèse très lourd sur le recouvrement des impôts, avec les 2000 milliards de dinars qui circulent hors circuit bancaire, il sera impossible pour l’administration de procéder à des recouvrements sans traçabilité des fonds.

Alger: Samir Hamiche