<span style='text-decoration: underline;'>Célébration de la Journée mondiale des handicapés à Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Le rêve de l’enfant Haïthem exaucé</span>

Conjointement, avec la célébration de la journée mondiale des handicapés fêtée aujourd’hui 14 mars, la sûreté de Sidi Bel-Abbès, a tenu à réaliser le rêve d’un enfant invalide âgé de 13 ans et qui se nomme Haïthem. On lui a offert une tenue de police à sa mesure afin de lui permettre d’exercer sa fonction de grade d’officier de police. Il a donc encadré ses éléments tout en donnant des ordres et jouant bien son nouveau rôle. On lui a permis d’organiser la circulation et visiter tous les services de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

M.Bekkar