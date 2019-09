Les décideurs américains sont incorrigibles. Qu’ils soient démocrates ou républicains importe peu. Ils prennent les hommes et les femmes de toute la planète pour ce qu’ils ne sont manifestement pas. Personne ne peut croire Donald Trump lorsque ce dernier accuse l’Iran de vouloir détruire l’Arabie Saoudite. Personne n’y croit pour la simple raison qu’il y a plus d’une quinzaine d’années, un autre président américain, républicain lui aussi, avait voulu convaincre son monde de la présence en Irak d’armes de destruction massive prêtes à l’emploi.

Trump n’est pas idiot. Pour avoir amassé son immense fortune et duper les citoyens américains en se faisant élire à la tête de la première puissance mondiale, il sait bien que son canular n’a aucune originalité. Mais il persiste tout de même à annoncer une ineptie. Il ne le fait pas pour convaincre les Nations du monde de la nécessité de stopper une quelconque guerre. D’ailleurs, il n’en n’a rien à faire. Le principal pour lui reste, de trouver un quelque chose pour justifier des «frappes chirurgicales», histoire de donner à son allié dans la région, Israël, un avantage stratégique. Il se laisse convaincre, au passage, que la planète est remplie de simples d’esprits, aptes à croire de gros mensonges du genre de celui de Bush en 2003, lorsque celui-ci avait affirmé que l’Irak disposait d’armes de destruction massive. Le mensonge de Trump est, disons-le presque mieux élaboré.

Le problème dans cette équation stupide et sans inconnue, est qu’elle trouve généralement sa solution soit au Conseil de sécurité de l’Onu où les USA ont leur entrée, soit à l’Otan que l’Amérique utilise comme paravent pour faire passer tous ses fantasmes impérialistes.

Ceci, pour dire que les 194 pays que compose la communauté internationale, comptent pour du beurre. Qu’ils votent en faveur de la Palestine, du Sahara occidental, contre des frappes sur l’Iran ou qu’ils affichent leur aversion à la guerre, ne rimera à rien du tout. Le monde obéît principalement à la volonté de l’Oncle Sam.

Il faut donc s’attendre à ce que de plus en plus de missiles soient installés autour de l’Iran, que les colonies juives continuent à pousser comme des champignons vénéneux, que le Golfe persique verra débarquer la soldatesque occidentale. Celle-ci fera le même travail qu’en Irak et en Afghanistan. C’est-à-dire semer le désordre et la haine… c’est exactement cela le rêve de Trump.

Par Nabil.G