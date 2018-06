<span style='text-decoration: underline;'>Marina, plages artificielles…</span>:<br><span style='color:red;'>Le rêve deviendra-t-il réalité à la frange maritime Est d’Oran</span>

Les services de la wilaya d’Oran, envisagent la réalisation de plusieurs investissements touristiques dans le cadre de l’aménagement de la frange maritime Est, où actuellement les travaux sont en cours pour la réalisation de la première tranche de la route du port sur une distance de 8km. Le wali d’Oran, lors de ses visites à ce projet a instruit la société de réalisation turque Makyol, d’élaborer une étude pour l’aménagement des abords de cette route, «il faut une étude pour voir comment meubler les alentours de ce projet », a t-il dit lors d’une visite récente effectuée sur place.

Dans ce cadre, une étude préliminaire de ce projet d’aménagement a été présentée avant-hier, par la société turque lors d’une réunion de l’exécutif de la wilaya, présidée par Mouloud Chérifi. Cette étude préliminaire prévoit la réalisation de plusieurs structures touristiques, qui devront transformer le visage de cet endroit. Il est prévu la réalisation entre autres d’une marina, plages artificielles, piscines, centre de loisirs, aire de jogging, un jardin botanique, cafés et des restaurants. Notons, que ce projet d’aménagement entre dans le cadre du projet de la route du port, en l’occurrence, l’aménagement sera effectué sur une distance de 6km. Cette réunion a permis à plusieurs intervenants, d’exposer leurs idées et propositions, visant à l’enrichissement de cette étude.

En attendant l’étude finale, reste à savoir, le financement d’un tel projet qui nécessite une grande enveloppe financière. Ce sont des investisseurs privés qui se chargeront de la réalisation de ce projet. Il est à rappeler, qu’une autorisation de programme de 40 milliards de dinars, pour la réalisation de la pénétrante autoroutière du port d’Oran, a été décidée en 2016, par le Conseil des ministres présidé par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. La décision a été prise, après une communication du ministre des Transports et des Travaux Publics, demandant et justifiant une réévaluation de l’autorisation de programme. Le projet va permettre de fluidifier la circulation des poids lourds, en créant un deuxième accès à l’enceinte portuaire, et de réduire substantiellement la pression enregistrée sur le réseau existant. Selon l’Agence Nationale des Autoroutes (ANA), la réévaluation a été nécessaire, du fait des changements introduits, prévoyant de réaliser un deuxième tunnel à double voie, d’une longueur de 1.680 mètres, afin d’éviter le déplacement d’un ensemble urbain avec les différents réseaux, opération s’avérait coûteuse. Le projet révisé prévoit de réaliser un accès, reliant la nouvelle pénétrante au rond-point des Falaises, par le biais d’un ouvrage d’art. L’objectif étant de promouvoir le secteur du Tourisme, à travers d’autres projets prévus pour ce secteur, comme la future Marina.

La réévaluation a pris également en compte, la consolidation des travaux supplémentaires du projet, afin de le doter d’équipements divers, répondant aux standards internationaux. Le projet de la pénétrante du port d’Oran consiste en 3 sections, à savoir : la réalisation d’une liaison autoroutière, reliant le port d’Oran et la 1ère rocade sud, au niveau du carrefour Canastel (sur 8km), la mise à niveau de la 1ère rocade sud entre le carrefour Canastel et l’échangeur de la RN 4 (sur 10km) et la mise à niveau de la RN 4, de l’échangeur de la 1ère rocade sud, jusqu’à la bretelle autoroutière d’Oran (sur 8km).

Fethi Mohamed