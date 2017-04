<span style='text-decoration: underline;'>Distribué à tous les Algériens adultes ou mineurs</span>:<br><span style='color:red;'>Le revenu universel pour en finir avec les subventions?</span>

Le Collectif Nabni vient de publier sur son site internet, une proposition appelant à la suppression des subventions et les remplacer par «le revenu universel», qui selon Nabni, pourrait-être «une solution au casse-tête des subventions en Algérie».

Alger: Wahida Oumessaoud

L’idée de Nabni est simple et de plus en plus en vogue. Il s’agit de «distribuer un revenu de base à tous les citoyens qu’ils soient adultes ou mineurs afin de garantir un minimum vital à tous». «Ce schéma remplacerait l’actuel système complexe d’aides (allocations, aides et autres). Il remplacerait aussi le système de subventions aux produits de première nécessité qui aujourd’hui n’encourage pas la production nationale en subventionnant massivement des importations (essentiellement de lait et de blé) ainsi que des ressources non renouvelables (l’énergie et l’eau) explique-t-on et d’ajouter «Pour l’énergie et l’eau, le système actuel, ne permet pas le développement des grandes compagnies nationales, comme la Sonelgaz et l’Algérienne des Eaux (ADE) car, il force les prix à des niveaux trop bas et le recours à l’endettement subventionné par les banques publiques n’est pas une solution pérenne à ce déséquilibre et induit des risques pour notre système financier».

Selon Nabni, l’inefficacité et les gaspillages de notre modèle social actuel basé des subventions «universelles» tous azimuts et la difficulté depuis plusieurs années à lancer ne serait-ce qu’un pilote pour les subventions ciblées, plaident pour une solution innovante qui sort notre pays de l’impasse dans laquelle il se trouve. Par ailleurs, ce système part du principe que tout citoyen peut se rendre utile à sa communauté. Chacun d’entre nous s’occupant de membres de sa famille ou de son entourage via des actions bénévoles. Aussi rendre le bénévolat possible et attractif, permettrait de débloquer tout un pan de services non rendus aujourd’hui et que nos concitoyens pourraient exercer pour se rendre utiles et se réaliser socialement. Qu’il s’agisse de s’occuper de personnes âgées, de l’organisation ou de l’animation de son quartier ou de structurer une démocratie participative au niveau de sa localité, par exemple.

«La formule n’est pas sans écueils»

L’un de ces écueils vient du taux insuffisant de bancarisation de la population algérienne, à moins de 50%, lequel empêche ce système d’atteindre toute la population. Néanmoins, la mise en œuvre de ce «Revenu Universel» peut constituer un levier pour la bancarisation. Ainsi par exemple, une des conditions à la perception de ce revenu pourrait être la détention d’un compte bancaire.

Un autre écueil réside dans la détermination du montant optimal qui garantit à la fois un minimum vital à tous et qui ne contient pas de risque inflationniste trop important. En effet, à production constante, distribuer du revenu supplémentaire, augmente le revenu de la population et par conséquent, sa demande et les prix des produits. Cependant, les analyses préliminaires de ce nouveau système – aussi bien théoriques que tirées d’expériences pilotes- montrent que le risque inflationniste n’est pas avéré. Nous nous garderons de nous prononcer définitivement sur ce sujet mais quelques éléments peuvent commencer à nous éclairer.

En effet, pour une partie de la population, ce revenu viendrait se substituer aux subventions et aides ciblées. Il servirait à acquérir des produits aux prix libres et non administrés. Il suffira d’ajuster le montant du revenu universel pour compenser toute inflation naturelle. Une telle libéralisation de prix sera une incitation forte à produire, compte tenu de l’attrait de revenus supérieurs pour les producteurs et, par conséquent, stimulera la production nationale.

Quelques simulations préliminaires, en utilisant le montant des subventions alimentaires, au logement et à l’énergie – permettent de situer ce revenu autour de 7500 DA par habitant et par mois (en faisant l’hypothèse que ce revenu concernerait les plus de 15 ans- ce qui pourrait réduire l’incitation à arrêter les études à cet âge- et que les revenus élevés ne seraient pas concernés par ce revenu universel qui sera écrémé via une taxation progressive).