<span style='text-decoration: underline;'>Avec la décision des anti-Bouhadja de geler leurs activités </span>:<br><span style='color:red;'>Le risque de blocage de l’APN sérieusement mis sur la table</span>

La crise qui couve au sein de l’institution législative a connu, avant-hier soir, un développement, du reste attendu. En effet, cinq groupes parlementaires ont formellement demandé, par écrit, au président de l’APN, Said Bouhadja, de démissionner. La démarche a été suivie par une décision qui consiste à «geler toutes les activités des structures de l’APN jusqu’à satisfaction de leur revendication», souligne un communiqué rendu public par les chefs de groupes parlementaires. Le FLN, le RND, TAJ, le MPA et les Indépendants, ont tous manifesté leur détermination à ne plus siéger au niveau de la chambre basse du parlement, jusqu’à satisfaction de leur revendication, à savoir la démission du président de l’APN. Dans la motion qui sous-tend le gel de leurs activités, il est relevé que «la décision de retrait de confiance au président de l’APN, appelé à démissionner de son poste avec gel de toutes les activités des structures de l’APN jusqu’à satisfaction de la revendication des groupes parlementaires, signataires du communiqué, et des députés revendiquant la démission» de M. Bouhdja. On ne peut pas être plus clair. Le ton du communiqué ne laisse aucune place au doute et met en avant beaucoup de détermination.

Pour expliquer leur démarche les députés évoquent dans leur communiqué des «dépassements et violations» constatés dans le comportement de Said Bouhadja. Il est question de «marginalisation éhontée, report intentionnel de l’adoption du règlement intérieur de l’APN, marginalisation des membres de la Commission des affaires juridiques, mauvaise gestion des affaires de l’APN, frais exagérées déboursées illicitement, recrutement douteux… ».

Ce chapelet de reproches est assumé par quelques 351 députés qui ont joint leurs signatures à la motion de leurs collègues demandant le départ pur et simple du président de l’APN de l’institution législative.

Cette initiative intervient dans un contexte légal quelque peu floue, en ce sens que le règlement intérieur de l’Assemblée, prévoit quatre cas de vacance de la présidence de l’APN: démission, incapacité, incompatibilité ou décès. Il faut savoir que l’article 10 du même règlement intérieur évoque la vacance du poste de président de l’APN. Dans ce cas, il est procédé à l’élection du président de l’APN suivant les mêmes modalités prévues par le règlement intérieur, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la déclaration de la vacance. Mais la situation qui prévaut au niveau de l’institution législative ne répond pas à ce cas de figure.

De fait, la seule sortie de crise qui éviterait un blocage de l’institution parlementaire serait que M.Bouhadja finisse par répondre favorablement à la demande de ses collègues députés et démissionner. Dans plusieurs de ses déclarations, faites ces trois derniers jours, le président de l’APN a effectivement abordé le sujet sous cet angle, affirmant qu’il était disposé à démissionner. La perspective d’un blocage des activités de l’APN, au moment où il est appelé à débattre de la loi des Finances 2019, n’est pas souhaitable. Aussi, beaucoup d’observateurs misent sur un retour au clame au sein de la Chambre basse du parlement, dans les tout prochains jours.

Alger: Smaïl Daoudi