<span style='text-decoration: underline;'>Suite aux déclarations du porte-parole de l’association française des victimes du terrorisme</span> :<br><span style='color:red;'>Le RND condamne l’atteinte à l’histoire et à la mémoire de l’Algérie</span>

Le Rassemblement National Démocratique (RND), a changé sa stratégie de communication et ce, en tentant d’être présent à travers les médias. Il ne rate aucune occasion pour la publier sur les réseaux sociaux.

Ainsi, et après les dernières déclarations du porte-parole de l’association française des victimes du terrorisme qui a traité les moudjahidine de l’Algérie de «terroristes», le parti d’Ouyahia a réagi sur les réseaux sociaux. «Le RND condamne avec force les propos annoncés hier par le porte-parole de l’association française des victimes du terrorisme, dans sa tentative de confondre, avec haine, entre la lutte de notre peuple pour son indépendance, d’une part et le terrorisme; d’autre part», condamne le RND dans un communiqué posté sur sa page facebook. Le RND, ajoute-t-on, confirme que les Dames Zahra Drif et Djamila Bouhired, ainsi que tous les braves Moudjahidates et Moudjahiddines; ne sont pas des terroristes, bien au contraire, ils sont des héros de la Lutte contre le colonialisme et la torture et tous les autres crimes de la France coloniale.

A travers ces différentes sorties médiatiques, le parti d’Ahmed Ouyahia demeure l’unique parti du cercle présidentiel qui active sur le terrain et affiche sa présence. Il est à rappeler que le FLN d’Amar Saadani s’est éclipsé de la scène nationale, le parti d’Amar Ghoul est également hors champ, tandis que le parti d’Amara Benyounes, il a vécu une hibernation de quelques mois, pour se réveiller la semaine prochaine lors de son université d’été qui sera organisée à Alger.

Il est à rappeler qu’Ahmed Ouyahia a fait l’exception en tant que premier dirigeant d’un parti politique algérien qui a adressé un message vidéo en 4 langues diffusé via les réseaux sociaux (Facebook. Le secrétaire général du RND, avait indiqué à travers son message «vous êtes en train d’écouter le leader d’un parti politique, le Rassemblement national démocratique». Mais, demain, si par l’espoir vous allez visiter la page Facebook de notre parti, vous pourrez communiquer avec nos militants, c’est-à-dire des citoyens algériens et vous aurez ainsi l’opportunité de découvrir les points de vue et les espoirs des citoyens de ce pays, mais aussi de quelle manière ce pays avance, va de l’avant et quels sont les défis qu’il doit relever, notamment sur le plan politique et économique». Le RND veut ainsi attirer plus de jeunes d’utilisateurs de réseaux sociaux.

Wahida Oumessaoud