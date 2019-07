<span style='text-decoration: underline;'>Sans Secrétaire Général depuis le 12 juin passé</span>:<br><span style='color:red;'>Le RND prévoit un Conseil national extraordinaire le 20 juillet prochain</span>

Après avoir été reporté le 6 juillet passé, le Conseil national extraordinaire du RND se tiendra le 20 juillet prochain à Alger.

« Après concertation avec la majorité des membres du Conseil national du RND, les membres du Bureau national se sont réunis, au siège central du parti où il a été convenu de la tenue de la session extraordinaire du Conseil national le samedi 20 juillet au niveau du Centre international des conférences Abdellatif Rehal à Alger», a indiqué le RND dans un communiqué posté sur la page officiel du parti.

À rappeler à ce sujet que le Bureau national du Rassemblement national démocratique (RND) avait décidé de tenir, le 6 juillet passé, une session extraordinaire du Conseil national (CN) pour élire un nouveau Secrétaire général (SG) par intérim pour gérer les affaires du parti jusqu’à l’organisation du congrès, mais il a été reporté à la dernière minute sans donner plus d’explications sur ce report. Vu la situation exceptionnelle que traverse le parti, exigeant l’élection d’un SG par intérim pour gérer les affaires du parti jusqu’à la tenue du congrès, et en réponse à la demande formulée par plus de deux tiers des membres du CN, il a été décidé de tenir une session extraordinaire du CN, le 20 juillet 2019 au Centre international des Conférences (CIC) à Alger.

A cette occasion, le Bureau national a salué les militants du RND qui ont soutenu leur parti et ont fait preuve de vigilance, ce qui veille à la préservation de son unité et resserrer ses rangs en cette conjoncture exceptionnelle.

À souligner que le RND avait soutenu le dialogue auquel avait appelé le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi que son attachement à l’impérative adhésion de tout un chacun au processus d’organisation de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais, au service de l’intérêt suprême de la patrie.

A rappeler que le juge d’instruction près la Cour suprême a ordonné, le 12 juin dernier, le placement de l’ex Premier ministre et SG du RND, Ahmed Ouyahia en détention provisoire à la prison d’El Harrach. Ahmed Ouyahia avait été entendu par le juge d’instruction près la Cour suprême dans des affaires concernant la dilapidation des deniers publics, d’abus de fonction et d’octroi d’indus privilèges.

Le RND est resté depuis ce temps sans SG ce qui risque le début de problèmes de leadership au sein de cette formation politique qui a été toujours aux côtés des différents gouvernements qui se sont succédé depuis 1997.

Noreddine Oumessaoud