<span style='text-decoration: underline;'>Elections locales</span>:<br><span style='color:red;'>Le RND sera présent dans les trente deux communes à Mostaganem</span>

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée hier matin, le président du bureau de wilaya du rassemblement national démocratique Gacem Laïd, a avancé que conformément aux orientations du secrétaire général du parti, les préparatifs en organisant des réunions ont débuté le vingt du mois dernier pour la confection des listes de candidatures aux élections locales (APC-APW) au niveau des trente deux communes que compte la wilaya de Mostaganem.

Les candidats retenus, sont ceux qui sont intègres, compétents et engagés à prendre en charge les préoccupations des citoyens demeurant à leur écoute. Ainsi, selon le président du bureau de wilaya du RND, huit cent vingt dossiers de demandes de candidatures aux prochaines élections locales pour le renouvellement des APC, ont été déposés au niveau des trente deux communes. Et pour l’APW (Assemblée populaire de wilaya), cent quinze dossiers de demandes de candidatures ont été déposés. Parmi les demandes de candidatures pour les élections locales (APC-APW) déposées, figurent deux cent de la gent féminine. Selon Gacem Laïd, 60% des candidats ont un niveau universitaire et les autres un niveau secondaire. Ainsi, les listes seront finalisées au niveau des trente deux communes à partir d’aujourd’hui par les commissions communales élargies. Ces commissions sont indépendantes dans le choix des candidats suivant les critères. Aucune influence n’est exercée par un cadre du parti sur les commissions a dit le président du bureau de wilaya du RND. Celui-ci, dira également que quinze APC sont présidées par les militants du RND et l’APW compte treize membres relevant de son parti. Cependant, selon Gacem Laïd, l’APW n’étant pas souveraine, le RND n’a pas participé à sa gestion. Ainsi, ce responsable politique ambitionne le vœu qu’une équipe homogène et engagée, soit élue pour former la prochaine APC pour qu’elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement de la wilaya, tout en bannissant les intérêts personnels.

Charef.N