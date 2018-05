<span style='text-decoration: underline;'>LE PRÉSIDENT D’INTERPOL EN VISITE EN ALGÉRIE</span>:<br><span style='color:red;'>Le «rôle central» de l’Algérie souligné</span>

Locomotive de la police africaine, la DGSN a largement contribué à la confection du plan d’Afripol 2017-2019 qui a inscrit parmi ses priorités, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé en prenant en charge les vulnérabilités en terme de consolidation des données, de mise en place de la plate-forme d’échange d’informations entre les polices africaines

Puissance régionale recon nue, l’Algérie est un facteur de stabilité avéré pour l’Afrique du nord et le Sahel. Plusieurs fois souligné par nombre de partenaires, cette affirmation a été encore assénée, jeudi dernier, par le président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Egalement Vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Meng Hongwei, a, en effet, clairement salué au nom de l’institution qu’il représente «rôle central de l’Algérie dans la stabilité de la région et dans la lutte contre le terrorisme». Reçu par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’Intérieur, l’hôte du Directeur général de la sûreté nationale Abdelghani Hamel, a noté dans ses entretiens avec les responsables algériens «les défis sécuritaires auxquels fait face le monde en général et la région en particulier, notamment le terrorisme, le crime organisé, la migration clandestine, le trafic en tous genres ainsi que les connexions entre tous ces phénomènes». Il faut dire que la coopération très fructueuse entre la police algérienne et Interpol, a pleinement contribué à la résolution de beaucoup d’affaires, notamment celle liée au crime organisé. A ce propos, Abdelghani Hamel a mis en évidence le fait que «la lutte contre le terrorisme constitue l’une des préoccupations majeures de la communauté policière tant sur le plan régional qu’international. Nous devons, donc, mobiliser nos capacités tendant à créer une alliance solide et pérenne entre les chargés de l’application de la loi, les secteurs publics et privés, à même de lutter efficacement contre l’évolution accrue de la criminalité émergente, notamment la cybercriminalité et le terrorisme». Tous ces niveaux d’interventions et l’efficacité dans le traitement de pas mal de dossiers, a permis à la police nationale de s’imposer comme un acteur incontournable dans la région. Cette efficacité est également le résultat de la coopération internationale, laquelle fait ressortir le fait que les professionnels de la lutte contre le crime «restent confrontés aux mêmes défis criminels nécessitant la mise à niveau des capacités de prévention et de lutte pour une réponse collective, coordonnée et rénovatrice», affirme le DGSN. Et de relever: «la police algérienne qui détient sa propre perception de sécurité acquise, au fil du temps, dans son combat contre le terrorisme et le crime organisé, a inscrit son approche et son action dans la même stratégie nationale, fondée sur les axes prioritaires». Locomotive de la police africaine, la DGSN a largement contribué à la confection du plan d’Afripol 2017-2019 qui a inscrit parmi ses priorités, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé en prenant en charge les vulnérabilités en terme de consolidation des données, de mise en place de la plate-forme d’échange d’informations entre les polices africaines. M. Hamel a mis en avant également, l’adhésion de l’Algérie aux visions stratégiques d’Interpol, tout en réitérant la détermination et l’engagement de la Police algérienne à «oeuvrer en harmonie avec Interpol et les autres instances concernées de coopération policière régionale pour le renforcement de la coopération, la coordination et la collaboration ». De son côté, M. Hongwei a réitéré le soutien de la Chine à la cause palestinienne, ajoutant que trois pays devraient rejoindre Interpol en 2018, ce qui lui permettra de «dépasser les Nations Unies en matière de nombre d’Etats membres», a-t-il précisé. C’est dire toute l’importance de constater le respect qu’accorde Interpol à l’Algérie.

Alger: Smaïl Daoudi