<span style='text-decoration: underline;'>Adrar</span>:<br><span style='color:red;'>Le rôle de la femme rurale dans le développement local, thème d’un prochain séminaire national</span>

Le rôle de la femme rurale dans le développement local, Adrar comme modèle, sera au centre d’un séminaire national les 18 et 19 février prochain à Adrar, a-t-on appris jeudi du secrétariat de wilaya de l’union nationale des femmes algériennes (UNFA).

Cette rencontre, qu’abritera l’université d’Adrar, s’assigne comme objectifs de braquer les feux sur les défis rencontrés dans le cadre de la promotion de la femme rurale, en dépit des avancées concrétisées dans ce domaine au niveau des textes constitutionnels et juridiques algériens, a indiqué la secrétaire de l’UNFA de la wilaya Adrar, Mme. Meriem Bendiba. Initiée en coordination avec la laboratoire de Droit et de la société à l’université d’Adrar, cette rencontre vise à examiner les voies susceptibles de dynamiser le rôle de la femme rurale, l’élargissement de ses perspectives à travers différents programmes, dont les projets d’investissement retenus en faveur de cette frange de la société, l’intensification des activités de proximité liées à la vie rurale, et la promotion de son rôle dans la consécration de la paix, la réalisation du développement et de l’autosuffisance, a ajouté Mme Bendiba. Le séminaire, auquel prendront part des universitaires, des chercheurs et spécialistes, prévoit l’examen d’une série d’axes afférents au développement de la femme rurale en Algérie à travers l’histoire, son rôle socio-économique, la situation de la femme rurale dans les textes juridiques des différentes conventions internationales et de la constitution algérienne. Les intervenants auront également à débattre de thèmes liés à la participation de la femme dans la vie politique et fonctionnelle, sa candidature aux élections, l’occupation de fonctions publiques et privées, en plus d’autres volets psychologiques, physiques, éducatifs et sociétales de la femme, ainsi que les facteurs susceptibles d’assurer la promotion de la femme rurale. La mission de la femme rurale à travers sa participation dans le paysage culturel et son rôle dans la préservation de la langue locale, sont autant d’axes à être débattus par les participants, selon les organisateurs.