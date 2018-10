<span style='text-decoration: underline;'>Défense des droits des réfugiés </span>:<br><span style='color:red;'>Le rôle de l’Algérie salué</span>

Confrontée depuis plus de deux ans à un afflux massif de migrants subsahariens ayant fui la misère et la persécution dans les zones en conflit, l’Algérie a su gérer ce phénomène transfrontalier dont un grand nombre de pays ont été touchés.

La gestion du dossier des migrants subsahariens par l’Algérie a été saluée par de nombreux pays et organisations humanitaires internationales.

Depuis leurs entrées dans le pays à travers les localités du sud, notamment les wilayas frontalières de la Libye, le Mali, et le Niger, des milliers de migrants ont été pris en charge par les autorités avec notamment, la mise en place de centres d’accueil, de prise en charge médicale, en nourriture et en transport, entre autres.

C’est dans ce sillage qu’une délégation parlementaire canadienne de l’Association parlementaire Canada-Afrique (APCA) a salué, jeudi dernier à Alger, le rôle de l’Algérie dans la défense des droits des réfugiés au niveau de la Commission onusienne en charge de ce dossier ainsi que les efforts consentis dans le domaine des droits de l’Homme.

La délégation parlementaire canadienne conduite par la Sénatrice Raynell Andreychuk, en visite en Algérie du 6 au 12 octobre, a rappelé «le rôle joué par l’Algérie dans la défense des droits des réfugiés auprès de la Commissariat de l’ONU chargée de ce dossier humanitaire, ainsi que les efforts déployés dans le domaine des droits de l’Homme ».

Lors d’une audience accordée par la vice-présidente du Conseil de la Nation, Saâdia Nouara Djafar, mandatée par le président de la chambre haute du Parlement, Abdelkader Bensalah, les membres de la délégation ont également salué l’initiative du vivre-ensemble en paix adoptée par l’ONU, qui,a-t-on souligné, tient ses origines de la politique de paix et de réconciliation nationale, initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

La même source a affirmé que l’audience entre les deux parties, a constitué une opportunité pour informer la partie canadienne du nouveau modèle économique adopté par l’Algérie basé sur la diversification de l’économie, l’amélioration du climat des affaires et la promotion des exportations.

Par ailleurs , Les deux côtés ont évoqué « les voies et moyens de promouvoir la coopération internationale, en la haussant au niveau des relations politiques et commerciales à travers l’intensification de la communication, mettant en avant l’échange de délégations et de visites, outre la dynamisation de l’association d’amitié entre les parlements des deux pays, en tant que charnière entre les deux institutions législatives ».

Enfin, le communiqué du Conseil de la nation a indiqué que les deux parties ont affiché leur disposition à échanger les expériences et œuvrer à l’accompagnement de l’action du gouvernement afin de soutenir les échanges dans les domaines de la culture et du tourisme.

Alger: Samir Hamiche