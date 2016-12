Les participants à une rencontre sur la lutte contre la toxicomanie en milieu de jeunes ont insisté, samedi lors d’une rencontre à Maghnia (Tlemcen), sur le rôle de la société civile pour sensibiliser sur les risques et dangers de la drogue.

Les intervenants ont mis l’ac cent sur les rôles que doivent jouer les associations dans la lutte contre la toxicomanie en se rapprochant des jeunes, en organisant des activités sportives et culturelles pour lutter contre l’oisiveté et la délinquance et en mettant en exergue les dangers de la toxicomanie sur la santé mentale et physique de l’individu et sur la société. Les participants à la rencontre dont des juristes, des éducateurs et des imams ont appelé à mobiliser la société civile et à intensifier les efforts au niveau des espaces juvéniles pour la mise sur pied de programmes objectifs et d’activités contribuant à la lutte contre l’oisiveté notamment. Ils ont insisté sur les actions d’orientation des jeunes visant à les encourager et à canaliser leurs capacités et leur vitalité vers des activités utiles dont le sport, la culture, la recherche cognitif et les programmes adoptés par l’Etat pour résorber le chômage, encourager l’investissement et bénéficier des services des dispositifs de soutien à l’emploi. Les intervenants au cours de la rencontre ont recommandé de réaliser, au niveau de la ville frontalière de Maghnia, un centre spécialisé de traitement des toxicomanes, en plus de l’ouverture d’une antenne de l’Office national de lutte contre la drogue. Le président du bureau national de l’association nationale «El Wafa» de solidarité nationale, initiatrice de cette rencontre, Zeddam Menaouer, a souligné : «nous allons intensifier notre activité de proximité au niveau de la wilaya en vue de sensibiliser les jeunes aux risques de ce fléau social qui menace la société, surtout dans les zones frontalières qui reçoivent de grandes quantités de drogue. Cette rencontre ayant regroupé des représentants des bureaux régionaux de l’association organisatrice, est initiée en collaboration avec des instances publiques dont les corps de sécurité, les Douanes, la direction de la santé, l’université et la société civile.