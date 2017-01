<span style='text-decoration: underline;'>L’année 2016 a été celle de la hausse des prix</span>:<br><span style='color:red;'>Le rythme d’inflation annuel à 6,4%</span>

Les observateurs nuancent les performances macroéconomique du pays, d’autant que «les prix des biens alimentaires ont augmenté de 4,3% en décembre 2016 par rapport au même mois de 2015 », relève le rapport de l’Office des statistique, qui révèle, au passage une véritable inflation des produits de l’habillement et des chaussures.

Alger: Smaïl Daoudi

L’année 2016 s’est terminée avec un taux d’inflation à 6,4%. Ce taux représente 2,4 points de plus que les estimations du gouvernement. Les observateurs ne qualifie pas cette différence de mauvaise performance de l’économie du pays, compte tenu des grandes difficultés qui s’étaient imposées à l’Algérie durant l’année dernière. Des déficit importants et une dépréciation continue du dinars auraient pu aboutir à un résultat autrement plus mauvais. L’Office national des statistiques (ONS) qui a rendu public, hier, cet important indice macroéconomique, note dans son document que «l’évolution mensuelle, qui est l’indice brut des prix à la consommation en décembre 2016 par rapport à novembre 2016, elle a été de 0,19%». Cela traduit une maîtrise du marché, après un certain emballement constaté quelques mois au paravent. D’ailleurs, cette proportion est la conséquence de la hausse des prix des produits alimentaires qui s’étaient apprécié de 0,13%, et des biens manufacturés qui ont connu un petit bond de 0,34%.

Cela pour le mois de décembre, concernant la variation annuelle des prix à la consommation, c’est-à-dire la croissance des prix en décembre 2016 par rapport à décembre 2015, elle a enregistré une hausse de près de 7%, souligne le document de l’ONS amenant les observateurs à nuancer les performances macroéconomique du pays, d’autant que «les prix des biens alimentaires ont augmenté de 4,3% en décembre 2016 par rapport au même mois de 2015 », relève le rapport de l’Office des statistique, qui révèle, au passage une véritable inflation des produits de l’habillement et des chaussures. Dans cette catégorie, «les prix ont grimpé de 13,7% entre les deux périodes de comparaison, alors que ceux des meubles et articles d’ameublement ont haussé de 5,2%», rapporte le document.

Concernant les prix relatifs aux logements et charges y afférentes, «ils ont connu une croissance de 5,81%, tandis que pour les transports et communications, les prix se sont renchéris de 13,14% en décembre 2016 par rapport à un an plus tôt». Une progression ressentie par les consommateurs, du fait de la valeur des biens immobiliers et le caractère incompressible des dépenses de transports et de communication.

Autre groupe de produits qui ont connue un renchérissement remarquable et tout ce qui a trait à la santé et hygiène corporelle. Là aussi, les citoyens n’ont d’autre choix que de subire une hausse de 5,7%. Seul point positif au tableau est en rapport avec le coût des loisirs, de la culture et de l’éducation. Ils «ont enregistré une baisse qui a été de l’ordre de 6,07%.» Mais comme traditionnellement, cet article est marginal dans les budget des ménages, cette baisse n’a pas été très remarquée par les ménages.