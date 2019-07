<span style='text-decoration: underline;'>Palais Hamou Boutlélis - Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le rythme est à 80%</span>

De visu et confirmé par le responsable de l’organisme MSBAT chargé de la réfection du mythique palais Hamou Boutlélis en chanteur actuellement, ces travaux sont à hauteur de 80%.

Six vestiaires sont finis (fond blanc et bande verte) et les douches sont en travaux. La toiture ainsi que l’étanchéité sont achevés ainsi que la pose de verre filtrants la lumière du soleil. Le parquet va être bientôt posé alors que l’installation électrique a été entièrement refaite (sous sol et aire de jeu). Le centre de la médecine sportive érigé tout prêt, sera bientôt opérationnel. Les côtés nord et sud pourvus d’équipement (Michler) donnent au palais une fière allure. L’installation de la chaudière centrale est à 50%. A l’extérieur de l’enceinte, des échantillons témoins de peinture sont exposés (rouge –gris et gris foncé). Deux parkings (Est et Ouest) sont achevés. Reste actuellement la pose de la verdure pour présenter un cadre agréable à l’environnement.

B.Ouadah