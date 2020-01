<span style='text-decoration: underline;'>Logement </span>:<br><span style='color:red;'>Le rythme s’accélère</span>

En adoptant, lors d’une réunion tenue en son cabinet le 15 décembre dernier, un planning de distribution de plus 5000 logements et en s’engageant à le concrétiser avant la fin du premier trimestre 2020, le nouveau wali d’Oran a lancé un défi bien difficile à relever. Hier, le premier responsable de la wilaya est revenu sur les chantiers de l’AADL Misserghine et les 10 300 unités du social de Oued Tlélat. Et comme de coutume, les sempiternels problèmes qui reviennent avec, cette fois-ci, mention « acceptable» comme l’a à plusieurs reprises répété Djellaoui Abdelkader.

Le plus souvent, c’est le mauvais choix des entreprises de réalisation qui entrave le bon déroulement de l’opération avec parfois des résiliations dont la procédure allonge les délais entrainant des retards très préjudiciables.

Au niveau d’Oued Tlélat, l’immense chantier dirigé par le directeur de l’OPGI connait, quand même un taux d’avancement appréciable puisque 3000 unités sur les 10 300 en cours de réalisation sont déjà achevées et les travaux de viabilisation avancent à pas cadencés. Leur attribution est prévue pour la fin du mois de mars prochain.

Le programme AADL de Misserghine faisant partie de la nouvelle ville Ahmed Zabana, lui, connait un problème qui n’a pas été prévu, celui de l’accès pour les usagers venant d’Oran et d’Es-Sénia qui doivent faire un sacré chemin supplémentaire allant jusqu’au 4ème boulevard périphérique et revenir en sens inverse pour pouvoir y accéder. Il a fallu que des journalistes dont celui d’Ouest Tribune relèvent cette anomalie lors d’une précédente visite pour entendre le wali, hier, déclarer que cet aspect a été pris en charge en prévoyant un échangeur qui sera réalisé après l’acceptation du dossier transmis à la tutelle.

Rappelons que le planning tracé lors de la réunion du 15 décembre prévoit l’affichage ces jours-ci des listes des 300 unités de Sidi Benyebka, des autres 300 de Mers El Hadjadj et les 156 d’El Kerma. Au premier trimestre 2020, c’est 2900 unités qui seront réceptionnées et attribuées aux demandeurs avant le 30 mars, de 9 communes que sont Es-Sénia 600, Hassi Bounif 348, Benfréha 300, Hassi Mefsoukh 200, Béthioua 400, Ain Bia 300, Misserghin 700 et Bousfer et El Ançor 500.

En outre, des instructions ont été données pour parachever les enquêtes de ménages pour les 1300 d’El Mahgoun et les 500 de Gdyel.Pour Oran, le chef de daïra a affirmé que la commission de daïra entame les dernières enquêtes et a déjà soumis une bonne partie des dossiers au fichier national. Il est constaté au niveau de cette collectivité un retard dans l’opération de l’étude des dossiers et les citoyens nécessiteux commencent à s’impatienter.

Hakim Ghali