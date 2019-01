<span style='text-decoration: underline;'>Il sera organisé les 26 et 27 février prochain au CCO</span>:<br><span style='color:red;'>Le Salon de l’Etudiant et des Nouvelles Perspectives (Khotwa) est de retour</span>

Le Salon de l’étudiant et des Nouvelles Perspectives (Khotwa) est de retour. Cette nouvelle édition, qui se tiendra les 26 et 27 février prochain au centre des conventions d’Oran (CCO), verra la participation de professionnels et plusieurs écoles et académies qui vont proposer des dizaines de formations pour les jeunes.

« Le but est toujours le même, vous offrir un espace d’information sur les choix d’études, les formations, et les opportunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur tout en vous orientant efficacement sur vos plans de carrière et vos projets futurs. Au programme des ambassades qui vous présenteront des opportunités d’études à l’étranger, des universités Internationales et locales qui seront là pour vous conseiller, les écoles Supérieures nationales et des écoles de formation professionnelle qui vous présenteront leurs programmes, des organisme d’aide à entrepreneuriat et des recruteurs pour vous emmener vers la vie professionnelle », précisent les organisateurs.

Les objectifs de ce salon sont d’ouvrir aux jeunes algériens, un espace d’information et de découverte sur les choix d’études, les formations et les opportunités qui peuvent s’offrir à eux avec un éclairage pertinent afin de les orienter efficacement dans leurs plans de carrière et leurs projets futurs. Le Salon KHOTWA intervient dans un contexte où l’on compte plus de 1.500.000 étudiants universitaires inscrits et plus de 4.000.000 élèves dans le cycle moyen et secondaire.

Il s’agit, selon les organisateurs, d’un carrefour du savoir et du savoir-faire où les étudiants, jeunes diplômés, demandeurs d’emplois et jeunes cadres, viendrons à la rencontre des acteurs nationaux et internationaux de l’enseignement supérieur et professionnel et de la formation mais aussi les organismes de soutien à l’entreprenariat et les dénicheurs de talents et recruteurs. Une telle rencontre ne pourrait être que fructueuse et riche en échanges entre les organismes et jeunes bénéficiaires qui seront là, pour s’informer sur ce qu’on peut leur offrir mais aussi exprimer leurs aspirations et leurs attentes.

H.Maalem