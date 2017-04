<span style='text-decoration: underline;'>Prévu au Centre des conventions d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le salon international de recyclage et traitement des déchets ouvre ses portes lundi à Oran</span>

Un salon international de recyclage et traitement de déchets, le premier du genre, se tiendra, à partir de lundi, à Oran, sous le slogan «Recyclage : enjeu stratégique de l’économie et de la population», a-t-on appris, jeudi, des organisateurs.

Prévue au Centre des conventions d’Oran (CCO), cette manifestation vise à faire découvrir des expériences menées localement et à l’étranger dans les domaines du tri et du recyclage des déchets en vue de leur valorisation.

Il s’agit également de sensibiliser le citoyen sur les questions environnementales, a souligné le gérant de l’agence organisatrice Oran Events Full. Placé sous le patronage du ministère des ressources en eau et de l’environnement, ce salon réunira des professionnels dans les domaines du tri et du recyclage, des gérants de centres d’enfouissement technique de déchets, des spécialistes dans le domaine du traitement des déchets hospitaliers, de la collecte et du transfert de déchets ainsi que des opérateurs en maintenance, des équipements de collecte et de transformation de déchets et de recyclage.

Ce salon co-organisé avec l’Agence nationale des déchets et auquel seront présents des participants de Tunisie, de France et des Etats unis d’Amérique, ouvrira le champ devant les jeunes pour exposer leurs expériences dans les domaines du tri et du recyclage. Cette manifestation de quatre jours sera une occasion d’échanges entre fabricants d’équipements de tri, de recyclage et de collecte de déchets ainsi que des fournisseurs. De nouveaux produits et services seront exposés à cette occasion, ajoutent les organisateurs. Lors de ce salon, plusieurs forums, rencontres, conférences et ateliers seront proposés aux participants et aux visiteurs.