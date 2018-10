<span style='text-decoration: underline;'>Récupération et la valorisation des déchets </span>:<br><span style='color:red;'>Le Salon «Revade» se tiendra du 8 au 11 octobre 2018 à Alger</span>

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), en collaboration avec la Société algérienne des foires et exportations (safex) et l’Agence nationale des déchets (AND), organise le 3e Salon International de la Récupération et de la Valorisation des Déchets « REVADE » du 08 au 11 octobre 2018 au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger.

La collecte de déchets n’est pas seulement une préoccupation environnementale, mais elle est devenue aujourd’hui une activité économique qui peut générer des postes d’emploi directe et indirecte ainsi qu’un important chiffre d’affaires.

Le rendez-vous qui se tiendra cette année sous le thème « l’entreprenariat circulaire, un levier de développement de la gestion des déchets », est devenu l’événement incontournable de la récupération et de la valorisation des déchets en Algérie.

Le REVADE est un lieu de rencontre pour les entreprises et les professionnels du secteur de la récupération et de la valorisation des déchets pour exposer leurs nouveaux produits et partager leurs connaissances et idées.

En effet, pendant quatre jours, REVADE débattra des voies de promotion de l’entreprenariat circulaire dans le domaine du recyclage, de la valorisation et la transformation des déchets.

Pour ce qui est des objectifs principaux du salon, le REVADE vise faire connaitre les équipements et les technologies utilisés dans le domaine de la transformation et du recyclage des déchets, promouvoir l’industrie de la récupération et le recyclage des déchets et encourager l’investissement et la création de nouvelles entreprises et promouvoir et développer la gestion et la valorisation des déchets.

Concernant les domaines et acteurs concernés par cet événement, peuvent exposer sur le salon, toutes les sociétés algériennes et internationales ayant des activités de la collecte et transport des déchets, les fournisseurs d’équipements de collecte et de transport des déchets, les fournisseurs d’équipements de transformation et de recyclage des déchets. Le rendez-vous concerne également les activités et les organismes liés au tri sélectif des déchets, les centres d’enfouissement techniques, les centres d’incinération, la gestion des centres de tri et d’enfouissement techniques, les études et conseils en gestion des déchets, les institutions et organismes publics et les institutions financières.

Alger: Samir Hamiche