<span style='text-decoration: underline;'>Le chef de l’Etat revient sur les grands acquis de l’Algérie et le sacrifice de nos Chouhadas </span>:<br><span style='color:red;'>«Le sang pur de nos martyrs n’aura pas été vainement versé»</span>

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a indiqué hier, dans un message lu en son nom par le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni, à l’occasion de la Journée nationale du Chahid, commémorée cette année dans la wilaya de Tiaret, que «toutes les libertés dont jouissent les peuples développés sont, désormais, une réalité tangible en Algérie, aussi bien en termes de pluralisme politique, de liberté d’expression, de droits de l’Homme que d’égalité homme-femme ainsi que de tout ce dont rêvait notre brave peuple à l’époque de l’obscurantisme et de l’iniquité coloniale».

Le président de la République a aussi énuméré les multiples acquis réalisés par la jeune nation algérienne en peu de temps, en rappelant, au même temps, que les raisons pour lesquelles les Chouhada se sont révoltés contre le colonialisme abject, en l’occurrence le bannissement affligé à leur peuple, l’extrême pauvreté et la privation des enfants de l’Algérie des richesses de leur terre, ont constitué également «le moteur de l’essor de l’Algérie qui a garanti à ses enfants, en peu de temps, (…) des millions de postes d’emploi et une solidarité nationale et d’une protection sociale de haut niveau». Le chef de l’Etat a martelé ainsi que la liberté pour laquelle ils se sont soulevés est aujourd’hui une réalité tangible», avant de conclure; «aussi, pouvons-nous, au vu des réalisations de l’Algérie indépendante en matière de progrès économique et de promotion sociale et au regard de sa voix retentissante dans le concert des Nations au service des causes justes et pour la défense d’un monde de paix et de sécurité, réaffirmer que le sang pur de nos martyrs n’aura pas été vainement versé».

Sur le même ton, le président de la République a rappelé que l’Algérie indépendante, a été fortement ébranlée durant la tragédie nationale, mais qu’elle est restée attachée aux préceptes de notre sainte religion et au message de nos vaillants Chouhada qui ont préféré la patrie à la vie, poursuivant que «grâce à la bravoure et à la résistance du peuple algérien qui a donné à travers les générations successives, naissance à tant de vaillants patriotes, l’Algérie a su dépasser sa tragédie nationale, d’abord par la Concorde civile, puis par la Réconciliation nationale».

En ce point, le Président a aussi insisté sur l’obligation de l’unité nationale mais aussi le sacrifice s’il le faut, estimant à ce sujet que «tout ce qui a été réalisé grâce à leur combat et à leurs sacrifices (…), ne sauraient être sauvegardés et consolidés sans davantage d’efforts et d’unité et même de sacrifice, le cas échéant».

Le président de la République a, par ailleurs, affirmé que la sécurité de l’Algérie exigeait «l’unité, l’action et le consensus national», appelant à cet effet, l’ensemble du peuple algérien à faire prévaloir l’intérêt de l’Algérie «à chaque fois qu’il est question de sauvegarder notre indépendance politique, économique et sécuritaire». «La sécurité de l’Algérie ne suppose pas uniquement la force armée, mais également la maturité, l’unité, l’action et le consensus national», a déclaré le président de la République.

Le président de la République a exhorté ainsi, l’ensemble des enfants du peuple algérien, à «unir leurs forces pour la préservation du serment fait aux Chouhada de continuer le combat sur la voie de la construction et l’édification» et à «faire prévaloir l’intérêt suprême du pays sur la diversité des idées chaque fois qu’il est question de la sauvegarde de notre indépendance politique, économique et sécuritaire».

Rappelant, que «désormais, nous connaissons d’importants progrès dans tous les domaines, fruits de tant d’efforts et de persévérance dans la grande bataille, celle de la construction et de l’édification depuis l’indépendance», le Président de la République a souligné néanmoins, que «nous nous devons, aujourd’hui, que nous vivons dans un environnement jalonné de menaces et de bouleversements, de veiller à la préservation de ces acquis et de rester mobilisés pour davantage de progrès».

Le chef de l’Etat qui a mis en avant la «sécurité affermie» dont jouit à présent l’Algérie, a tenu à rendre hommage aux éléments de l’ANP, auxquels il a adressé, «au nom de tous les Algériens, ainsi qu’à tous les corps de sécurité, officiers, sous-officiers et soldats, hommage pour leur professionnalisme et leurs sacrifices ainsi que pour leur mobilisation contre les résidus du terrorisme et pour la préservation de la paix et de la stabilité de l’Algérie».

