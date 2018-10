<span style='text-decoration: underline;'>Il prévoit une croissance de 2,5%, une inflation à 6,5 % et un chômage à 11,6 % </span>:<br><span style='color:red;'>Le scan imprécis du FMI</span>

Le FMI est revenu à de meilleurs sentiments sur l’inflation, puisqu’il abaisse ses prévisions à 6,5% en 2018, contre une projection précédente de 7,4%. Cette nouvelle appréciation s’est naturellement imposée du fait que l’inflation en Algérie n’a pas excédé les 4,8 % sur les six premiers mois de l’année.

Le Fonds monétaire international s’entête à considérer les prévisions annoncées dans la loi de Finances 2018 comme trop optimiste. Sur la croissance économique, l’inflation, les déficits budgétaires et autres agrégats financiers, les attentes du FMI sont globalement inférieures de moitié par rapport aux annonces du gouvernement lors de l’adoption de ladite loi des Finances. Ainsi, au lieu des 4% ambitionnés par l’Algérie, le gendarme financier du monde mise sur une croissance de 2,5 % en 2018. On retiendra que dans cette prévision, le FMI est relativement pessimiste, puisque ce niveau est en baisse par rapport à sa prévision d’avril dernier, fixé à 3%.

Sur un autre indice financier important, à savoir l’inflation, le FMI est revenu à de meilleurs sentiments, puisqu’il abaisse ses prévisions à 6,5% en 2018, contre une projection précédente de 7,4%. Cette nouvelle appréciation s’est naturellement imposée du fait que l’inflation en Algérie n’a pas excédé les 4,8 % sur les six premiers mois de l’année. Il n’est pas interdit de penser qu’au final, le FMI se trompe totalement dans le calcul de cette inflation, puisque tout porte à croire que cet indice macroéconomique n’excédera pas les 5%, comme attendu ,d’ailleurs, par l’exécutif. Il reste cependant que l’institution de breton Wood s’entête à considérer que l’inflation grimpera à 6,7% en 2019, même si ce niveau est inférieur à celui préconisé en avril dernier, soit à 7,6%.

Même s’il est de rigueur de relativiser les prévisions du FMI, il n’en demeure pas moins que pour ce dernier rapport, les fonctionnaires de cette institution financière internationale ont appris la leçon et n’évoquent plus de risques graves de dérapage budgétaire, avec son corollaire une hyper-inflation, en rapport avec l’adoption par l’Algérie du financement non conventionnel. De fait, les estimations du FMI reviennent à des appréciations plus proches de la réalité de l’économie nationale. Dans ce registre, les prévisions de déficit budgétaire tournent autour de -9% du Pib, en baisse par rapport à ce qui a été préconisé en avril où le déficit devait se situer, à en croire le FMI, à -9,3%. Pour 2019, la projection donne -7,9%, ce qui constitue une réelle prouesse lorsqu’on sait qu’il était à plus de -15 % en 2015 et -13,2% du PIB en 2017.

L’autre indice macroéconomique et non moins important, à savoir le taux de chômage, le rapport du FMI le situe à 11,6% en 2018. Quasiment stable en comparaison avec 2017 mais en hausse pour l’année prochaine où le FMI le positionne à 12,3%. Une prévision difficile à admettre, sachant la dynamique économique et d’investissement annoncée pour l’année 2019 où une multitude d’unités de productions sont annoncée, en sus du développement quasi-exponentiel de nombreuses filières, dont l’électronique et l’agroalimentaire, pour ne citer que les plus en vue.

Le FMI qui ne s’intéresse visiblement pas à l’économie réelle et se contente des agrégats financiers ne pense pas moins que l’Algérie d’une fenêtre d’opportunités pour «atteindre le double objectif de stabilisation macro-économique et de promotion d’une croissance durable». Pour le gendarme financier de la planète, la force de l’Algérie tient dans «le redressement des cours de pétrole, une dette publique relativement basse, une dette extérieure négligeable et des réserves de change abondantes». Ces facteurs constituent, selon le FMI «autant de facteurs permettant à l’Algérie de doper sa croissance et de renforcer graduellement ses finances publiques».

Le document conclue par une série de recommandations orientée vers la nécessité d’engager des réformes structurelles et surtout «recourir à un large éventail d’options de financements, notamment l’émission de titres de dette publique au taux du marché, des partenariats publics-privés, des ventes d’actifs et d’emprunts extérieurs pour financer des projets d’investissements bien choisis».

Enfin, le FMI évoque du bout des lèvres, le financement non conventionnel, préconisant d’en limiter l’usage dans le temps et en quantité. Ce que l’Algérie fait déjà.

Alger: Smaïl Daoudi