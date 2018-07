Le monde entre dans une phase incertaine dont personne ne peut aujourd’hui prévoir les conséquences. Les décisions aussi brutales qu’incompréhensibles du président américain, jettent le trouble sur les relations commerciales et politiques entre les Etats. Les puissants comme les plus faibles de ce monde, entrent dans une période de grands troubles qui n’augurent rien de bon dans les prochains mois à venir.

La guerre commerciale déclarée par l’administration américaine au monde entier, a trouvé une farouche résistance de la part de l’Europe, du Canada et surtout de la Chine. Pékin ne veut céder aucun pouce et s’est dit prête à toutes les conséquences que cela pourrait induire. Les Chinois étant sûrs de leur force, sont convaincus que ce sont les Américains qui auront le plus à perdre dans ce bras de fer. Face à cette résistance, le président Trump a cru pouvoir anticiper les choses, en donnant injonction aux pays de l’Opep d’augmenter significativement leur production afin d’éviter un nouveau crash pétrolier que beaucoup d’observateurs estiment inévitable et surtout d’une ampleur jamais vue auparavant.

La Chine en décidant de ne plus importer de pétrole américain, laisse clairement planer la menace d’un recours massif vers le pétrole iranien, un pays pourtant sous les sanctions de l’Amérique depuis que Trump a décidé de sortir du traité nucléaire. Une situation qui a poussé le chef de la Maison Blanche a quasiment ordonné à l’Arabie Saoudite d’augmenter sa production de deux millions de barils/jour.

Mais même ces dernières manœuvres désespérées de Trump ne lui éviteront pas un retour de flammes qui le mettra en difficultés y compris au sein de sa base électorale la plus fidèle. Les agriculteurs américains et les petits chefs de PME et PMI, ne résisteront pas à la contre offensive qui vient de partout y compris des plus proches alliés.

Ainsi, le monde se retrouve à la veille d’une crise majeure dont personne ne peut prédire avec exactitude aujourd’hui, les ravages qu’elle laissera derrière elle. La fermeture des frontières commerciales voulues par l’imprévisible président américain, nous renvoie à des temps révolus des relations internationales, la flambée des prix du pétrole qui en découlera, risquent d’ébranler l’opinion publique occidentale qui doit mettre la main à la poche pour circuler et faire tourner les usines. Tous les pires scénarios sont aujourd’hui sur la table. Ce qui se passe au détroit d’Ormuz avec la décision de Téhéran de le bloquer face à la navigation internationale (jusqu’à 30% des exportations maritimes de pétrole transitent par ce canal) et les mouvements de la Ve Flotte américaine dans la région, font craindre le pire.

Par Abdelmadjid Blidi