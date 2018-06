<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le scoutisme, une école du patriotisme</span>

Dans les années 1930, des groupes de scouts musulmans ont été créés dans plusieurs villes d’Algérie. Le parti du peuple algérien, (PPA), substitut de l’étoile Nord Africaine, va s’implanter solidement en Algérie, après l’intervention spectaculaire faite par Messali Hadj, au stade municipal d’Alger, au cours du meeting, organisé par les délégués du congrès musulman algérien de retour de Paris, (France), et par conséquent, apporte son soutien à la formation et à la consolidation des groupes scouts.

Ainsi, Bouras Mohamed, natif de Miliana, avec la collaboration d’autres chefs scouts parvient en juillet 1939, à créer la fédération des scouts musulmans algériens, lors du congrès d’El Harrach à Alger, regroupant des leaders de SMA de plusieurs villes.

Ainsi, le scoutisme algérien est devenu une réelle organisation, avec des buts bien définis, une école de patriotisme. Au fur et à mesure, les liens entre scouts algériens se sont solidifiés. Le 27 mai 1941, Bouras Mohamed est exécuté par l’armée coloniale, qui le soupçonnait de collaboration avec les allemands. Ainsi par la suite, les responsables des scouts algériens furent harcelés, par moment arrêtés par la police coloniale.

Cependant, l’activité des scouts se renforçait davantage, en dépit de la répression que leur faisaient subir les policiers, qui considéraient leurs activités de nettement nationalistes. La majorité des membres du groupe des vingt-deux, qui décidèrent le déclenchement de la guerre de libération nationale le premier novembre 1954, étaient des chefs scouts. Ainsi, à l’occasion du soixante-dix-septième anniversaire de l’assassinat de Bouras Mohamed, le commissariat de wilaya des scouts musulmans algériens a organisé une rencontre de leurs adhérents, cadres et scouts et des personnalités, mercredi à la bibliothèques principale de lecture de Mostaganem, où des conférenciers ont évoqué le parcours de Bouras Mohamed et des scouts, quant à leur adhésion dans la préparation de la révolution armée, à l’action diplomatique et leur contribution à l’armée de libération nationale.

De même, la formation des jeunes par l’école scout, qui fait encore son chemin, fut évoquée par les conférenciers. A cette occasion des cadres scouts et certaines personnalités ont été honorés.

Charef.N