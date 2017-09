<span style='text-decoration: underline;'>Le Premier ministre aujourd’hui devant le sénat</span>:<br><span style='color:red;'>Le second test du Plan d’action</span>

La mission de Ahmed Ouyahia devant les sénateurs, même quelque peu facilitée par sa majorité plus que confortable au sénat, n’en sera pas moins «pédagogique» car, l’homme doit tirer profit de la tribune que lui offrent les sénateurs pour réaliser un travail d’explication en direction de l’opinion nationale qui ne sait quoi penser du financement non conventionnel.

Après un «finish» très remarqué à l’APN, le Premier ministre est attendu aujourd’hui au Conseil de la nation pour présenter le plan d’action du gouvernement. Il est clair que face aux sénateurs, Ahmed Ouyahia aura la partie facile. En ce sens qu’il ne risque pas d’être chahuté. L’écrasante majorité de la composante du Conseil de la Nation, étant acquise au pouvoir, les débats ne risquent pas d’être incisifs, mais cela, n’enlèvera pas leur caractère instructif pour le gouvernement et l’opinion national. Les élus du FLN et du RND, majoritaire dans la Chambre haute du parlement, axeront à n’en pas douter, les élections locales aux portes aidant, sur le développement local. De son côté, le tiers présidentiel qui compte dans ses rangs les élites de la nation, aura un rôle essentiel dans l’enrichissement des débats sur des questions de fond, notamment le financement non conventionnel.

Ahmed Ouyahia sera, en quelque sorte dans sa famille politique et le propos dans l’enceinte du Plais Zighoud Youcef, n’aura pas pour objectif de détruire la proposition du gouvernement, mais d’en dissiper les craintes suscitées par les députés de l’opposition lors du passage du plan d’action devant l’APN. Cela dit, selon l’agenda fixé par le bureau du Conseil de la nation, les débats dureront deux jours en séance plénière.

Il convient de rappeler, que le premier souci du gouvernement, a été et demeure de préserver les acquis réalisés par la société. Le plan d’action prévoit de laisser intactes les subventions sur les produits de large consommation, tout en «fouettant» le développement économique et social, qui a besoin d’être stimulé pour maintenir la cadence de croissance sur les trois prochaines années, un délai fixé par le Premier ministre, pour parvenir à l’équilibre budgétaire.

Cela passe évidemment par un moyen de financement non conventionnel du Trésor public, en raison de la chute des recettes du pays et la volonté du président de la République d’éviter l’endettement extérieur. Cette forme de gestion financière, aura été le gros morceau lors du passage du Premier ministre devant l’APN et a toutes les chances de capter l’intérêt des sénateurs, notamment ceux du tiers présidentiel. Le projet d’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit qui rendra possible le financement non conventionnel, passera devant les députés dès demain.

En attendant, la mission de Ahmed Ouyahia devant les sénateurs, même quelque peu facilitée par sa majorité plus que confortable au sénat, n'en sera pas moins «pédagogique», car l'homme doit tirer profit de la tribune que lui offrent les sénateurs pour réaliser un travail d'explication en direction de l'opinion nationale qui ne sait quoi penser du financement non conventionnel. Le maintien des avantages sociaux ne semblant pas suffire pour apaiser leurs craintes, Ahmed Ouyahia devra trouver les mots pour conclure une sorte de pacte avec les Algériens, histoire de les convaincre du bien fondé de la démarche gouvernementale.

En tout état de cause, le Premier ministre a donné rendez-vous à ses détracteurs dans six mois. Si au terme de cette période les premiers signes de l’hyper-inflation ne se font pas visibles, c’est que l’Etat a gagné son pari de financer l’économie du pays, sans recourir à l’endettement extérieur dans une conjoncture budgétaire très serrée.

Ce serait une victoire historique de l’Algérie, dans le cas où le gouvernement parvient à édifier une économie diversifiée dans les cinq années à venir. Le Premier ministre a comparé la prouesse à venir avec la réconciliation nationale que beaucoup de cercles politiques avaient décriée au début et dont ils reconnaissent les bienfaits aujourd’hui.

Alger: Smaïl Daoudi