<span style='text-decoration: underline;'>Réunion du Conseil de l’exécutif de la wilaya</span>:<br><span style='color:red;'>Le Secteur agricole à la loupe du Conseil de wilaya</span>

Le Conseil exécutif de la wilaya a tenu une réunion mardi dernier, présidé par le wali de Tissemsilt Abdelkader Benmessaoud avec pour ordre du jour le secteur des services agricoles. Par ailleurs, la situation socio économique de la wilaya et les perspectives de son développement enseignent que le secteur de l’agriculture est encore loin des objectifs visés en dépit des dizaines de milliards de dinars dont il a bénéficié au titre de plusieurs programmes tels que du FNRDA, PNDA et d’autres programmes.

«Ces efforts n’ont pas encore réussi à faire décoller le secteur agricole à travers la wilaya de Tissemsilt». Tissemsilt a une vocation purement agricole dont l’agriculture est le fer de lance de l’emploi. Par ailleurs, la superficie agricole utile, est passée de 143 451 ha en 1999 à 145 456 ha en 2016 ainsi que la superficie forestière est 60 714 ha dont 1405,54 ha reboisés et 11 159 ha de maquis, soit un taux de reboisement qui avoisine les 19%. Cette richesse naturelle est variée au niveau de plusieurs zones d’implantations, avec 27 040 ha de pin d’Alep, 9814 ha de chêne vert, 1173 ha de chêne de cèdre, 687 ha de chêne liège et 566 ha de chêne zeen. Le reste des zones forestières est riche en maquis et en broussailles.

La wilaya de Tissemsilt contenue dans le grand massif de l’Ouarsenis et présentant un relief difficile, est fortement accidentée au nord de la wilaya où les zones de montagnes occupent près de 65% du territoire. Les pentes sont généralement supérieures à 25% expliquant dans une certaine mesure l’importance sensibilité au phénomène d’érosion et les contraintes d’aménagements de l’espace local. Le reste du territoire de la wilaya est constitué par les zones de piémonts (10%) et une plaine de (5%), de configuration plus ou moins accidentée longée à l’Est par une micro zone pastorale (Selmana). Le climat est un type semi aride au sud et au centre de la wilaya et sub-humide dans le massif de l’Ouarsenis. La pluviométrie variable, se situe entre 400 et 500 mm/an. La température quant à elle, varie entre 0°C et 40°C.

La commission d’orientation et de concrétisation du programme de développement agricole de la wilaya de Tissemsilt, a approuvé dernièrement cinq projets d’investissement privés a indiqué mardi le directeur du secteur. Le DSA a indiqué que ces projets d’investissement, de plus d’un milliard de dinars, concernent l’élevage, la céréaliculture, la culture fourrage, le maraîcher, l’oléiculture et les conserveries d’huile d’olive. Inscrits dans le cadre de la circulaire ministérielle conjointe 108 portant extension de la base de production en créant des exploitations agricoles nouvelles, ces projets seront concrétisés à travers cinq périmètres dans la commune de Bordj Emir Abdelkader pour une superficie globale de 1739 hectares et pourront générer plus de 340 postes d’emplois permanents.

Le DSA a indiqué, par ailleurs, que 2.761 ha de périmètre agricole sont réservés à des jeunes à travers la création d’exploitations agricoles et d’élevage au titre de la même circulaire. La commission de wilaya d’orientation et de concrétisation du programme de développement agricole et rural, a approuvé dernièrement, a-t-il ajouté, huit dossiers de jeunes investisseurs à travers huit périmètres agricoles d’une superficie de 1.022 ha. La circulaire ministérielle conjointe 108, vise à élargir et valoriser des potentialités productives dans le cadre de la réalisation des objectifs fondamentaux de la politique du renouveau agricole et rural, l’exploitation des terres en jachère dans la région et la création d’emplois permanents.

Pour attirer des jeunes vers l’investissement dans le domaine agricole, la DSA a lancé, en collaboration avec la Chambre agricole, l’Union de wilaya des paysans algériens relevant de l’UNPA et la radio régionale de Tissemsilt, une action de sensibilisation et d’information sur les avantages de cette circulaire et les modalités de création d’une exploitation agricole. Le wali de Tissemsilt, a insisté, lors de cette rencontre, sur la création de guichets uniques au niveau des communes pour l’accueil et l’orientation de jeunes vers la création de projets d’investissement au titre des dispositifs de soutien à l’emploi, surtout pour les industries de transformation. Il a annoncé qu’une réunion autour de la situation du foncier agricole dans la wilaya se tiendra prochainement en présence des directions de l’agriculture et des domaines.

Le wali a exhorté les responsables de la Chambre d’agriculture de la wilaya, à organiser des Salons de produits agricoles dans la région, afin de résoudre le problème de commercialisation, dont souffrent les agriculteurs locaux. Comme c’est le cas pour le miel. Il a mis l’accent par ailleurs, sur l’importance de l’irrigation d’appoint, pour accroître la production céréalière dans la région, appelant les fellahs à adopter cette technique. Par ailleurs, il faut dire, que l’agriculture dans la wilaya de Tissemsilt est encore faible, face aux efforts déployés par l’Etat a-t-il déploré. Selon lui, la wilaya n’a pas fourni les efforts nécessaires pour le développement de l’agriculture, en comparaison avec les wilayas voisines d’Ain Defla, de Relizane et de Mascara où l’activité agricole est prometteuse. La wilaya de Tissemsilt n’est pas considérée comme un grenier de l’Algérie, puisque sa production céréalière reste modeste, comparativement à certaines wilayas du pays. Le secteur de l’agriculture est encore loin, des objectifs visés par cette wilaya.

