<span style='text-decoration: underline;'>Noureddine Boutarfa</span>:<br><span style='color:red;'>Le secteur de la pétrochimie connaîtra un développement considérable en 10 ans</span>

Alger: Smaïl Daoudi

Le ministère de la Santé semble prendre la mesure du déficit «dramatique» en personnel médical de base. Jalon important du système de santé national, l’aide soignant est très largement sous-représenté dans la pyramide humaine de l’institution sanitaire du pays. Pour remédier à cet «oubli» dont les conséquences sont ressenties sur la prise en charge adéquate du malade, le département de Abdelmalek Boudiaf entend lancer un concours national qui aura lieu demain, à l’effet de former 6.000 aides-soignants. Le lendemain, c’est-à-dire le vendredi 30 décembre, un autre grand concours de recrutement concernera les auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation pour un nombre de postes disponible de l’ordre de 415 à l’échelle du pays.

Au ministère de la Santé, on relève que ces opérations de recrutement interviennent dans le souci permanent du système sanitaire national, à assurer un équilibre entre l’ensemble des wilayas du pays, pour ce qui concerne la couverture optimale de l’ensemble du territoire national en matière de prise en charge des malades.

Il convient de préciser que le concours de demain n'est pas le premier du genre. L'administration sanitaire du pays a déjà organisé quatre concours, mais il semble que le besoin en personnel de base se fasse sentir avec plus d'acuité. Sinon, on voit mal le secteur procéder à des recrutements massifs dans un contexte financier aussi difficile. Et pour cause, le ministère procède selon le même schéma d'avant la crise, puisque les quatre promotions qui ont précédé celle de demain, comptaient en leur sein 6000 à 8000 stagiaires. Objectivement, le ministère a procédé à une revue d'effectifs au niveau de toutes les wilayas du pays et identifié les lacunes dans toutes les régions. Le but de l'opération est d'en finir avec les déficits à échéance 2018.

Le détail important qui retient l’attention autour de ces recrutements, tient dans le système de formation paramédicale qui prend des allures d’enseignement universitaire. En effet, depuis 2011, les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur coordonnent leurs efforts pour réussir le cursus d’aide-soignant, histoire d’améliorer au mieux l’acte paramédical et, partant, donner à la santé des citoyens toute l’importance qu’elle est censée requérir. «La première promotion du système LMD est sortie en 2015, alors que l’année 2016 a connu la sortie de la deuxième promotion qui comptait plus de 2.800 agents paramédicaux de la Santé publique au niveau national» souligne-t-on au ministère de la Santé.

Ainsi, en plus de combler le déficit en personnel, l’Etat ambitionne d’améliorer le niveau des intervenants dans ce jalon important de la santé. «L’année 2017 verra la sortie d’une promotion de quelque 700 auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et de la première promotion de sages femmes, près de 500», rapporte la même source. Enfin, on retiendra que 12.000 aides soignants ont achevé leur formation en 2016 en attendant une promotion de 8.000 agents en 2017.