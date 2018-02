<span style='text-decoration: underline;'>37 milliards de Da mobilisés pour les médicaments</span>:<br><span style='color:red;'>Le secteur de la Santé se renforcera par 4 nouveaux centres de lutte contre le cancer</span>

L’année 2018 constitue, pour l’Algérie, à travers le Plan national cancer 2015-2019, l’occasion de réitérer son engagement dans la lutte contre le cancer et les autres maladies non transmissibles», a indiqué hier à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

Le ministre qui intervenait à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du cancer, placée cette année sous le thème «Je peux, nous pouvons vaincre le cancer», a souligné que pour l’année 2018, quatre centres de lutte contre le cancer, à El Oued, Béchar, Adrar et Tizi-Ouzou, seront opérationnels, soit au total, 17 centres publics de lutte contre le cancer répartis à travers le territoire national.

Pour Mokhtar Hasbellaoui, l’amélioration de l’offre en oncologie médicale se traduit aujourd’hui par l’existence de 41 services et 77 unités fonctionnels couvrant les 48 wilayas, avec la disponibilité des médicaments d’oncologie, alors que l’amélioration de l’offre en radiothérapie se traduit par l’existence de 36 accélérateurs linéaires fonctionnels dont 10 au niveau du secteur privé contre 7 accélérateurs en 2013.

En ce sens et dans le domaine de la disponibilité des médicaments, le ministre a mis en exergue les efforts financiers consentis par l’Etat, précisant que «plus de 37 milliards de DA ont été mobilisés pour l’acquisition des médicaments des classes de la cancérologie et de l’hématologie, ce qui représente 60% de la totalité des achats de la PCH pour l’année 2017». En matière de renforcement des capacités techniques, M. Hasbellaoui a fait savoir qu’une attention particulière a été accordée au renforcement en personnels médical, paramédical et techniques des établissements hospitaliers prenant en charge les patients atteints de cancer, ce qui a permis, a-t-il expliqué, d’acquérir un personnel médical et paramédical correspondant à des normes de «fonctionnement suffisant».

Les portes de dialogue avec les médecins résidents toujours ouvertes

Par ailleurs, le ministre de la Santé a indiqué que le Premier ministre a proposé, après concertation, une prime d’installation qui sera accordée par les collectivités locales aux médecins-résidents et ce, en fonction des zones et après la création du cadre juridique.

M. Hasbellaoui, dans une allocution d’ouverture de la rencontre de la commission intersectorielle négociant avec le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), a precisé que la fourchette de cette prime «n’a pas encore été arrêtée». Il a indiqué que son département «ne fermera jamais les portes du dialogue, mais il ne peut travailler sans se référer aux lois de la République et à la réglementation en vigueur dans son secteur», faisant notamment allusion au service civil.

«Nous avons réglé grâce à ce cadre juridique, certaines préoccupations», a déclaré le ministre, précisant que la Commission intersectorielle, va étudier également «les différents dysfonctionnements» que rencontre le secteur de la Santé, dont les problèmes de transport et le manque de matériels et celui du service civil.

«La commission devra formuler, lors de cette rencontre, d’autres propositions» a-t-il dit, rappelant que son département aspire à «réorganiser le système de santé».

Alger: Noreddine Oumessaoud