Le gouvernement syrien a commencé son offensive sur Idleb, le dernier bastion des groupes terroristes dans le pays et surtout la dernière province qui échappe encore au contrôle du président Bachar al-Assad qui continue d’enregistrer des victoires les unes après les autres et qui est en passe de mener cette guerre qui dure depuis plus de sept ans déjà.

Avec un allié russe totalement acquis à sa cause et un Iran bien décidé à renforcer ses desseins stratégiques dans la région, le régime syrien a bouleversé tous les pronostics et pu en l’espace de quelques mois, remettre sous sa coupe un peu plus de 95% des territoires, jadis sous le contrôle de Daech, en Nosra ou autres groupes. Un renversement de situation qui a totalement changé la donne et pris de court les Occidentaux qui se sont retrouvés hors jeu du jour au lendemain dans un conflit qu’ils ont fait monter de toutes pièces, mais qu’ils n’ont pas su mener jusqu’au bout, au moment où la Russie de Poutine est entrée avec fracas dans le jeu.

La confirmation du peu d’incidences des Occidentaux sur les derniers développements en Syrie s’est clairement confirmée vendredi dernier lors du sommet entre les présidents russe, iranien et turc, qui de facto, sont apparus comme les seuls maîtres à bord et les seuls à décider de l’avenir de ce pays. D’ailleurs, le président Poutine qui tolérait à peine la présence des Turcs, a signifié une fin de non recevoir à Erdogan qui avait proposé un cessez-le-feu. Poutine ayant clairement défendu que le gouvernement syrien avait «le droit» de reprendre le contrôle de la totalité du territoire syrien, ajoutant à l’adresse du président turc, que cette proposition de cessez-le-feu n’avait pas lieu d’être car, selon lui «il n’y avait pas de représentants des groupes armés autour de cette table».

Les Russes comme les Iraniens, ont ainsi totalement fermé la porte aux Occidentaux qui ne sont plus conviés à aucune table de négociations autour de l’avenir de la Syrie. Le seul maître déclaré aujourd’hui dans ce dossier, est sans conteste Vladimir Poutine.

Les Occidentaux aujourd’hui totalement dépassés par la tournure des événements, agitent ce qui leur reste comme unique moyen de pression, à savoir la situation humanitaire et le risque de voir cette dernière offensive sur Idleb laisser derrière elle un lourd tribut de pertes humaines et un autre exode des civils. Mais, Moscou et Damas n’écoutent plus ces jérémiades et sont déjà entrés en guerre pour ce qui semble être la dernière bataille en Syrie qui consacrera définitivement la victoire du régime de Bachar al-Assad.

Par Abdelmadjid Blidi