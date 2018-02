<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | 14ème anniversaire de la naissance de la radio Dahra</span>:<br><span style='color:red;'>Le SG de la wilaya et le P/APW soutiennent le personnel</span>

Les responsables de la radio Dahra à leur tête le directeur Toumi Belkacem, ont organisé jeudi dernier, une cérémonie à l’occasion du quatorzième anniversaire de cette maison des ondes.

Le secrétaire général de la wilaya et le P/APW qui avaient pris place à ladite cérémonie, ont auparavant visité les différents et constaté que les journalistes, techniciens et personnel de l’administration et autres, travaillent dans des conditions difficiles (froids-étroitesse). Et malgré cela, les deux responsables de la wilaya et de l’assemblée populaire de wilaya reconnu dans leurs interventions qu’un véritable travail médiatique est mené au profit des citoyens dans le cadre de l’information de proximité et d’accompagnement du développement local.

Les préoccupations des citoyens sont diffusées sur les ondes de la radio en vue d’être interceptées par les responsables concernés pour y apporter des solutions. Le SG de la wilaya et le P/APW, ont également loué les efforts des journalistes pour ce qu’ils font en matière d’ancrage du patrimoine culturel et historique, afin que l’identité et la personnalité de l’Algérien, soient préservées, et à l’abri des agressions sous toutes leurs formes. Les deux dits responsables ont réconforté le personnel de la radio régionale Dahra et l’ont assuré que le nouveau siège de cette radio en cours de réalisation, demeure l’une de leurs préoccupations tout en apportant toute l’aide matérielle nécessaire pour qu’il soit fonctionnel dans quelques mois, en vue de permettre aux journalistes, techniciens et autres employés d’accomplir leur mission dans de très bonnes conditions.

Il convient de rappeler, que des forums et des campagnes d’information et de sensibilisation sur les dangers de la drogue, de la route, de l’internet et autres fléaux sont animées par la radio Dahra. Même des émissions hebdomadaires inter-lycées et des questions religieuses (feqh) sont animées. De grands écrivains, chanteurs, des historiens sont de temps à autre les invités de la radio Dahra les auditeurs, notamment les intellectuels s’en réjouissent. Il convient d’indiquer que des jeunes journalistes ayant fait leurs premiers pas à la radio Dahra, ont su au cours des ans épanouir et affermir leurs connaissances à tel point qu’aujourd’hui, ils animent avec aisance et brio d’excellentes émissions radiophoniques. Et le dix février qui marque exactement le quatorzième anniversaire de la radio, des émissions spéciales en associant les auditeurs, seront animées pour marquer l’événement. Rappelons, que ladite radio qui s’est distinguée à des concours d’émissions radiophoniques organisées à l’échelle nationale durant les dernières années, a obtenu des micros d’or comme meilleures prix.

Le treize de ce mois, sera célébrée la journée mondiale de la radio, placée cette année sous le slogan «Radio et sports». Cette journée sera marquée par des émissions spéciales qu’animera la radio Dahra, à l’instar de celles implantées à travers le monde. Il est utile de signaler, que la radio locale Dahra est un trait d’union entre les citoyens et l’administration ainsi que les instances électives.

Charef.N