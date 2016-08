<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Pour la non violence dans les stades</span> :<br><span style='color:red;'>Le SG réunit les chefs de daïras, les maires et les responsables des clubs</span>

Mostaganem | Pour la non violence dans les stades : Le SG réunit les chefs de daïras, les maires et les responsables des clubs

La nouvelle mesure, prise par la direction générale de la sûreté nationale, concernant le retrait progressif des policiers dans les stades, mobilise les responsables concernés, en vue de mettre en place des mécanismes, capables d’empêcher la violence dans les stades.

A cet effet, dans l’après-midi de mercredi dernier, le secrétaire général de la wilaya, Louh Sif El Din a réuni les chefs de daïras, les maires, les dirigeants des clubs et de la ligue de wilaya de football, ainsi que ceux des commissions des supporters. Ainsi, le SG de la wilaya a commenté ladite mesure de la DGSN, qui a exhorté l’assistance, à organiser des campagnes de sensibilisation, chacun à son niveau, pour que les supporters se comportent dans les stades, comme des gens non violents. La violence doit être bannie de nos esprits. Le football doit être un moyen de connaître autrui, (locaux et visiteurs). Ceux-ci ont alors une occasion de fraterniser. Des connaissances bien respectées et entretenues, respecteront leurs faits, dans le présent et l’avenir. Précisons, que le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports a assisté à ladite réunion.

Charef.N