<span style='text-decoration: underline;'>Visite du wali eux infrastructures de justice d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Le siège de la nouvelle cour d’Oran réceptionné en octobre 2018</span>

La wali d’Oran, a visité ce lundi en fin de journée, deux infrastructures de justice, en présence du procureur général près la cour d’Oran. La première visite l’a mené vers le siège de la nouvelle cour d’Oran où il a inspecté l’avancement des travaux dont il se montrera satisfait, si les travaux au niveau de cette structure avançaient lentement auparavant, on se rend compte à présent, que ces derniers ont enregistré un taux d’avancement appréciable. Toutefois, cela n’a pas enchanté le wali, qui signifiera son mécontentement aux chefs de projets.

Concernant sa réception, le wali dira qu’elle se fera au mois d’octobre de l’année en cours. Rappelons, que deux autres dates avaient été avancées précédemment, mais n’ont pas été honorées. Une nouvelle fois le délai de la réception de la nouvelle cour de justice d’Oran, n’a pas été respectée. En effet, lors de la dernière visite du ministre de la Justice et Garde des Seaux, en l’occurrence Mr. Tayeb Louh, en date du 20 juillet de l’année passée à Oran, le ministre de la justice s’est rendu au niveau du chantier de la nouvelle cour.

Là, il a été annoncé, que les travaux ont atteint les 95% et que cette dernière serait réceptionnée à la fin de cette année. La fin de l’année a été dépassée et les travaux sont toujours en cours. Ce report n’est pas le premier. Il importe de rappeler, qu’en décembre 2015, on avait annoncé au ministre, lors d’une visite à Oran, que la nouvelle cour sera réceptionnée le 5 juillet de l’année 2016.

Mais voilà, aucune de ces dates ne fut respectée. Apparemment, les projets lancés, avancent à pas de fourmis. Rappelons, que les travaux au niveau de cette structure de justice, ont débuté au mois de septembre 2011, avec une enveloppe financière de 150 milliards de cts sur une superficie 23 500m2, où on compte 6 salles d’audience, une salle de conférences, 208 bureaux, une salle d’archives qui s’étend sur 2000M2.

Le taux d’avancement de ce projet avait été estimé à cette date à 75%. Selon le DLEP et lors de cette même visite du ministre en décembre 2015, il y a eu un réajustement d’une enveloppe financière de 270 milliards durant le mois de septembre 2015, qui servira aux finitions de cette bâtisse. Le second point dans la visite du wali, l’a mené, vers l’établissement pénitencier de Bir El Djir.

Une structure grandiose dont les travaux avaient été interrompus pour reprendre après. Mais sur place, le wali d’Oran toujours en présence des deux responsables de la cour d’Oran, ne cachera pas son insatisfaction, quant au rythme auquel sont menés les travaux.

On apprendra sur place, que ce se sont seulement 65 travailleurs qui activent à ce niveau. Ce qui fera réagir le wali, qui demandera que le nombre des travailleurs soit augmenté. Ce second projet et selon les déclarations du wali faites à la presse, sera réceptionné au mois de novembre.

D’un autre côté, il a été décidé d’une avance de 250 millions de dinars et la tenue d’une réunion pour le début du mois de juin, afin d’étudier plusieurs paramètres pour activer ce projet et le réceptionner.

