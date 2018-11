<span style='text-decoration: underline;'>Vers une radicalisation du mouvement de contestation dans les lycées </span>:<br><span style='color:red;'>Le Snapest convoque un conseil wilaya le 20 novembre en cours</span>

Le bureau local du syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest), a convoqué un conseil wilaya mardi 20 novembre en cours pour décider «une radicalisation du mouvement de contestation dans les lycées en réponse à la tergiversation de l’académie qui a rien fait pour trouver des solutions aux problèmes urgents constatés dans de nombreux établissements secondaires de la wilaya».

Les délégués des sections syndicales, sont ainsi invités à mobiliser la base pour préparer une escalade de la contestation dans les jours à venir. Le recours à une grève générale dans les lycées de la wilaya, n’est plus à écarter vu que de nombreux établissements secondaires souffrent de graves défaillances dans la gestion administrative. Le personnel enseignant de deux lycées dans la zone orientale de la ville à Arzew et à Bethioua, est en grève illimitée depuis trois jours et d’autres établissements secondaires de la périphérie risquent de rejoindre cette vague de contestation. Le Snapest a déjà organisé la semaine écoulée, un arrêt de travail de deux heures dans les lycées pour exiger le règlement des indemnités de l’expérience professionnelle et l’avancement des carrières (promotion, indemnités) du personnel enseignant ainsi que l’acquittement immédiat et en totalité des salaires des enseignants stagiaires.

Le syndicat dénonce également la dégradation des conditions de scolarité dans certains établissements secondaires en raison du sureffectif, le manque d’entretien ainsi que l’insalubrité.

Le Snapest déplore aussi que les enseignants stagiaires recrutés au début de la rentrée scolaire 2017, n’ont pas pu à ce jour encaisser les salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que la prime de rendement du premier trimestre de la même année scolaire.

Les enseignants contractuels embauchés en 2017, n’ont pas perçu, quant à eux, à ce jour, leurs salaires mensuels du premier semestre 2018 et les primes de rendement des trois premiers trimestres de l’année scolaire écoulée.

H. Maalem