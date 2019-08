<span style='text-decoration: underline;'>Secteur de la Solidarité nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Le SNAS dénonce le blocage de l’administration</span>

Le secrétaire général du syndicat autonome du secteur de la Solidarité nationale, de la famille Farid Bouguerra a dénoncé hier à Alger les entraves empêchant son syndicat de s’organiser.

Lors de son intervention lors de la conférence de presse tenue hier au siège de l’UNPEF à Alger, M. Bouguerra a expliqué que son syndicat n’arrive toujours pas à installer les sections syndicales, ni de préparer les congrès de wilaya, pointant du doigt ainsi l’administration d’être à l’origine de ce blocage.

«Il existe une résistance de l’administration du secteur qui a procédé à la convocation de certains travailleurs du secteur les incitant à adhérer au syndicat de l’UGTA et s’éloigner de notre syndicat autonome», accuse le conférencier qui rappelle ainsi les pratiques de l’ancienne administration du secteur à l’ère de l’ancien ministre mis e détention provisoire depuis quelques semaines, Djamel Ould Abbes. «Le syndicat souffre depuis la gouvernance de Djamel Ould Abbes depuis 1999 de désorganisation.», rappelle M. Bouguerra. Le conférencier estime qu’il est temps de donner un nouveau souffle à ses activités syndicales.»Nous espérons nous redéployer sur le terrain afin de décongestionner tous les problèmes liés à ce secteur et avec de nouvelles perspectives et d’améliorer notre situation sociale», explique l’intervenant qui dira qu’il est nécessaire de regagner la confiance des adhérents et redonner un nouveau souffle à l’organisation, en mettant un plan spécial de communication.

Nécessité d’augmentation des salaires

Abordant les questions socioprofessionnelles, le SG de SNAS estime que les employés du secteur sont très mal payés, notamment, les encadreurs, les formateurs et les enseignants des centres de formation qui travaillent dans des conditions assez pénibles. Ainsi, il a appelé à revoir les salaires en exigeant une augmentation de 25% des salaires pour l’ensemble des corps relevant de ce secteur.

La section syndicale revendique également une prime sectorielle spécifique et des arriérés de la prime de soutien pédagogique entre 2008 et 2011. Cette prime d’un taux de 15% a été accordée par le ministère à partir de l’année 2012, selon son président Farid Bouguerra.

Enfin, le SNAS prévoit la tenue d’un sit-in devant le ministère de la Solidarité, bien avant la rentrée sociale, en précisant que des mouvements de grève ne sont pas écartés.

Noreddine Oumessaoud