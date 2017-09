<span style='text-decoration: underline;'>L’affaire de l’hôpital de Djelfa en toile de fond</span>:<br><span style='color:red;'>Le SNPSP menace de recourir à la grève</span>

L’ affaire du docteur Ouali et les infirmières de l’hôpital de Djelfa ne connaît pas encore de solution. Ainsi, le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), a menacé de recourir au droit de grève pour régler cette affaire.

Lors d’une conférence de presse tenue hier dans son siège national, le président du SNPSP, Lyes Merabet, a dénoncé ce qu’il a qualifié d’injustice dont le Dr Ouali est la victime, en rappelant que le Docteur Ouali a été incarcéré depuis fin juillet dans le cadre de l’enquête sur le décès à Djelfa d’une mère et de son bébé. Le point essentiel de la conférence en question, tournait notamment autour de l’affaire du décès d’une parturiente et son bébé à Djelfa le 26 juillet dernier, où cinq personnes dont trois sages-femmes et une gynécologue,qui était en congé au moment des faits, sont actuellement incarcérées. Le deuxiéme point de la conference concernait la décision du ministère de la Défense nationale d’exclure les médecins de la dispense du service militaire. Le troisième a porté sur les revendications socio professionnelles du secteur de la Santé.

Ainsi, le conférencier a appelé le ministère de la Santé à résoudre les problèmes de fond dans le secteur au lieu de s’attarder sur des futilités et d’ajouter «présenter les blouses blanches comme des boucs-émissaires, ne va pas résoudre la situation du secteur. Au contraire, ça va l’aggraver davantage».

Le syndicaliste souligne que le SNPSP attend la décision de la justice pour réagir. De cette décision de justice, changeront beaucoup de choses dont la démarche syndicale du SNPSP. «Certes, nous sommes justiciables comme tous les citoyens algériens. Mais dans cette affaire, on a constaté une injustice, une atteinte à la liberté des gens. L’affaire est politisée pour calmer la rue» a-t-il lancé.

Les responsables du Syndicat ont indiqué auparavant, que «le responsable de la situation dans laquelle se trouve actuellement le secteur de la santé, est bien le ministère», et d’annoncer «la tenue d’une rencontre avec tous les syndicats du secteur dès la rentrée sociale pour débattre de la situation du secteur et d’exiger la révision du système de la sécurité sociale qui est géré dans le cadre de la loi de 1983 et la loi sanitaire datant de 1985».

Le SNPSP a, aussi, déploré les conditions de travail pénibles, l’insécurité chronique dans les structures de soins, ainsi que l’ouverture anarchique des points d’urgence sans tenir compte des normes d’exercice et sans l’avis des conseils médicaux ou des conseils scientifiques. Selon lui, la situation dans les établissements publics est devenue insupportable avec l’insécurité, le manque de moyens, le manque d’effectifs auxquels s’ajoutent l’insulte et l’invective.

Alger: Noreddine Oumessaoud