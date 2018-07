<span style='text-decoration: underline;'>Air Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Le SNTMA maintient sa grève</span>

Le Syndicat national des techniciens de la maintenance des avions (SNTMA), a décliné, «catégoriquement» l’invitation de la Direction générale d’Air Algérie à une réunion pour tenter de trouver une solution aux revendications socioprofessionnelles et maintient toujours sa grève prévue le 31 juillet prochain.

Ainsi, le président du syndicat Ahmed Boutoumi, a indiqué que son syndicat refuse d’entrer en négociations avec la direction d’Air Algérie, vu que nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises, sans résultats. D’ailleurs, il a annoncé «le maintien de son appel à la grève le 31 juillet prochain». Un mouvement qui sera déclenché à partir de 7 heures du matin». M. Boutoumi a affirmé que le service minimum sera assuré y compris pour le transport des Hadjis.

A rappeler, que le SNTMA a deux principales revendications: le retour à un équilibre salarial dicté par la convention collective d’Air Algérie et la confirmation immédiate des mécaniciens ingénieurs recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD), «en infraction avec les lois de la République». Pour Boutoumi, le boycott de la réunion se justifie par le fait que les plateformes de revendications initiées par le SNTMA, ont été détournées de leurs objectifs et remplacées par des solutions inadaptées qui n’ont fait qu’aggraver le déséquilibre salarial au sein de l’entreprise. Pourquoi attendre le mois de septembre pour confirmer ce personnel qui se trouve dans cette situation depuis plus de 3 ans pour certains ?» s’est interrogé M. Boutoumi.

Par ailleurs, le SNTMA réaffirme, une fois de plus, son entière disponibilité à toute négociation sur la base de sa plateforme de revendications, pouvant aboutir à une solution concrète et dans les plus brefs délais.

À souligner, que le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane, avait rassuré les voyageurs en disant que des négociations entre la direction générale de la compagnie Air Algérie et les représentants syndicaux de la maintenance sont en cours.

Alger: Noreddine Oumessaoud