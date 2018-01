<span style='text-decoration: underline;'>Air Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Le SNTMA organise un sit-in devant l’inspection du travail d’Alger</span>

Les mécaniciens et ingénieurs des avions de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, ont organisé hier, un rassemblement de protestation devant l’Inspection du travail à Alger.



Le Syndicat national des techniciens de la maintenance avions (SNTMA), indique dans un communiqué, que la corporation des mécaniciens et ingénieurs d’avions, regroupés aujourd’hui (hier, ndlr), face à l’immobilisme de l’inspection du travail et son hésitation à répondre à nos doléances. Et cette protestation n’est qu’une première étape. Le syndicat affirme avoir saisi l’Inspection du travail à travers diverses correspondances, l’appelant à appliquer la loi concernant deux sujets: l’un les procédures de recrutement et le deuxième l’application de la convention collective, notamment la hiérarchisation des métiers et des salaires. Le SNTMA rappelle, que la convention collective signée en 1999, a été contournée progressivement deux ans seulement après son application. Les techniciens de maintenance et de mécanique sont classés selon la convention collective, au deuxième rang après les pilotes, mais ils occupent en réalité, les derniers rangs de classification. En plus, le salaire de base des hôtesses et des stewards, dépasse de quatre fois celui des techniciens de maintenance. La compagnie aérienne nationale semble sur le point de connaître dans les prochains jours, des perturbations. Et ce, suite aux différents soulèvements des travailleurs. Sur ce sujet, le syndicat du personnel navigant commercial (PNC), qui inclut les stewards et hôtesses de l’air, a organisé jeudi passé, un sit-in, d’une journée à l’aéroport d’Alger. L’objectif étant de mettre en demeure la direction de la compagnie avant la tenue dans les tout prochains jours, d’une grève ouverte. La raison de ce mouvement de protestation est la non-application d’un accord, signé entre les deux parties en juillet dernier.

Le syndicat des pilotes avait menacé de recourir à une paralysie des activités de la compagnie si «aucune suite n’était donnée à leurs doléances». Ainsi, le Syndicat des pilotes de ligne (SPL), avait regretté qu’«en ces temps de fin d’année, alors que tout le monde aspire au développement et à la prospérité de notre chère compagnie, nous assistons au contraire, à un climat hostile et délétère, caractérisé par des menaces et du chantage».