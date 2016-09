<span style='text-decoration: underline;'>Exécutif communal d’Oran</span> :<br><span style='color:red;'>Le sommier de consistance en débat</span>

La réunion qui s’est tenue jeudi matin au Cabinet du maire, avait comme thème prioritaire le sommier de consistance de la commune d’Oran, suivi de seize autres points qui ont été débattus.

En effet, le P/APC d’Oran, M. Nour-Eddine Boukhatem, a affirmé lors de ce conseil de l’exécutif «Comme je l’avais déjà annoncé, je veux que chaque division présente son bilan avant la fin de cette année. Dorénavant, je ne passerai aucun avenant. Nous sommes respectueux des lois de la République. Nous avons beaucoup d’échéances internationales, vu le standing actuel de notre ville, grâce au travail inlassable du wali d’Oran qui a toujours été à nos côtés, ainsi que les innombrables inaugurations de nos patrimoines, prévues bientôt. Il y aura onze inaugurations prochainement. Je veux laisser Oran en bonne santé à la fin de mon mandat et ce, suite aux différents sites construits pour le bien être du citoyen oranais».

Le chef de l’exécutif communal d’Oran, a élaboré un plan de travail d’une année pour que les quartiers déshérités soient bien pris en charge: «Nous avions commencé par la délégation communale de Sidi Bachir où il y eu nettoyage, bitumage et chaulage, entre autres de la cité Lescure, maintenant, nous sommes passés au quartier populaire de Saint-Antoine et Montanica, ensuite, nous toucherons toutes les délégations communales. Basta ! On a mis le paquet pour que chaque citoyen oranais soit à l’aise, dans son propre quartier car, c’est devenu un problème d’équité».

Les nouveautés, il y aura la construction prochaine d’un cimetière chinois dans le cimetière chrétien d’El Hamri, divisé par un mur. Inauguration durant cette semaine, des places El Moudjahed (ex-Jeanne d’Arc» et Maghreb, en face de la Grande Poste et durant le 1er novembre prochain, des jardins à la place des ex-Gares routières des Castors, El-Hamri et Yaghmoracen. L’embellissement du boulevard du Millénium, avec ses 14 hectares et l’octroi de l’importante assiette du musée de l’ANP, de la place du 1er Novembre qui est une issue vers le siège de Château Neuf. Il y aura prochainement, l’augmentation du droit de stationnement de mille dinars, jusqu’à cinq mille dinars, selon le poids en tonnes du camion. L’achat de dix bennes tasseuses qui a fait beaucoup de contradictions au sein du Conseil communal, vu qu’il existe déjà 140 à travers les douze délégations communales. L’APC d’Oran a justement mis les points sur les «i», concernant le nettoiement et l’assainissement de la commune d’Oran. «Les compétences existent et les moyens aussi, pourquoi donner aux privés ce que le travailleur communal peut faire. C’est un mandat assez riche car, un grand travail a été fait. L’équipe compétente de la wilaya, à sa tête M. le wali, nous ont facilité la tâche» indique le premier magistrat de la ville d’Oran M. Nour-Eddine Boukhatem.

A.Yasmine